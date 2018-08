Trešdien, 1. augustā, Šveicē sākas 71. Lokarno starptautiskais kinofestivāls – viens no tradīcijām bagātākajiem un nozīmīgākajiem A klases festivāliem Eiropā. Latvijas dalība festivālā fokusēta uz jauno producentu sadarbības platformu "Match Me!", kam izvēlēti producenti Kristele Pudane un Matīss Kaža, bet sadaļā "Documentary Summer School" piedalīsies režisore Ieva Ozoliņa ar savu topošo filmu, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Festivāls dibināts 1946. gadā un dēvē sevi par pasaules mēroga autorkino skatuvi, kas devusi iespēju debitēt daudziem pasaulslaveniem režijas meistariem, piemēram, Milošs Formans, Aleksandrs Sokurovs, Džims Džārmušs, Atoms Egojans, Gass van Sants. Šogad festivālā ir trīs konkursa programmas un 25 balvas.

Lokarno festivāla laikā no 3. līdz 5. augustam jau ceturto reizi darbosies jauno producentu sadarbības platforma "Match Me!", kas tiek organizēta sadarbībā ar Baltijas valstu kino centriem, "Cinema do Brasil", Izraēlas filmu fondu, "Instituto Luce Cinecittà – Filmitalia", Meksikas filmu institūtu, Polijas filmu institūtu un "Swiss Films".

"Match Me!" mērķis ir jaunu, perspektīvu producentu un jaunu filmu kompāniju pieredzes un atpazīstamības veicināšana. Jaunie producenti apmeklēs Lokarno festivāla industrijas sadaļu un īpaši organizētā programmā ar savu darbu iepazīstinās potenciālos līdzproducentus, fondus, filmu izplatītājus un citus nozīmīgus industrijas pārstāvjus.

Platformu "Match Me!" programmā "Media" atbalsta Šveices Kultūras birojs.

Lokarno festivāla pārstāvji dalībai programmā ir izvēlējušies divus Latvijas producentus – Kristeli Pudani (Tritone Studio) un Matīsu Kažu (Deep Sea Studios). Kristele Pudane strādā kopā ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm, viņas producēti darbi ir Simtgades filma "Baltu ciltis" (2018) un brāļu Ābeļu iepriekšējie darbi "Kastrāts kuilis" (2015), "Kurši" (2015). Producents un režisors Matīss Kaža ir Ņujorkas universitātes Tiša mākslas skolas absolvents, kurš par savu dokumentālo filmu "Vienu biļeti, lūdzu!" (2017) saņēmis Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps 2017" kategorijā "Labākā debija".

Savukārt Latvijas režisore Ieva Ozoliņa Lokarno festivāla sadaļā "Documentary Summer School" piedalās ar studijā "Fa Filma" topošo un Nacionālā Kino centra atbalstīto dokumentālās filmas projektu "Mana māte valsts"; tā būs režisores trešā filma pēc skatītājiem jau labi pazīstamajiem darbiem "Mans tēvs baņķieris" (2015) un "Dotais lielums – mana māte" (2018). Producente Madara Melberga vēsta, ka starptautiskajā kinoprofesionāļu vidē Ievas Ozoliņas topošā filma arī jau izpelnījusies lielu interesi, jo skar sociāli skarbu un aktuālu tēmu par indivīda attiecībām ar valsti – varu un sabiedrību.

Jau ziņots, ka Lokarno festivāls pamazām kļūst par vienu no tradicionālām platformām Latvijas filmu starptautiskajiem pieteikumiem – pērn visas trīs Baltijas valstis piedalījās Lokarno festivāla iniciatīvā "First Look", starptautisko auditoriju iepazīstinot ar topošajām spēlfilmām, un Latviju pārstāvēja Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" atbalstīti projekti – režisores Madaras Dišleres "Paradīze '89" (Tasse Film) un režisora Dāvja Sīmaņa "Tēvs Nakts" (Mistrus Media). Lokarno konkursa programmai 2017. gadā tika atlasīta dokumentālā filma "Zirdziņ, hallo!", kuras režisore Laila Pakalniņa šajā festivālā svinējusi jau četru savu filmu pasaules pirmizrādes.