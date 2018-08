LTV rādīs dokumentālu īsfilmu ciklu par Latvijas simtgades notikumiem

No 11. septembra Latvijas Televīzijas 1. kanāla (LTV1) ēterā būs vērojams 15 dokumentālu īsfilmu cikls "2018. Latvijas hronika". Katru no tām veido cits režisors, vērojot valsts simtgades gadu no vienkārša cilvēka prizmas. Pēc visu īsfilmu uzņemšanas materiāli no tām tiks izmantoti, veidojot lielfilmu, tādējādi radot Latvijas simtgades notikumu karti, portālu "Delfi" informē LTV pārstāvji.