Šogad jau astoto reizi Latvijā notiks Eiropas Parlamenta (EP) LUX Filmu dienas. To laikā kinoteātrī "Splendid Palace" bez maksas rādīs apbalvojuma trīs šī gada finālistes – "Styx", "Woman at War" un "Other Side of Everything".

Filmas rādīs kinoteātra "Splendid Palace" Mazajā zālē, Elizabetes iela 61, Rīga. Filmu "Styx" varēs noskatīties piektdien, 2. novembrī, pulksten 19.00, "Woman at War" – sestdien, 3. novembrī pulksten 19.00, bet "The Other Side of Everything" – svētdien, 4. novembrī pulksten 19.00.

EP LUX Kino balvas ieguvēju paziņos Eiropas Parlamentā Strasbūrā, 14. novembrī. Filmas "Styx" un "Woman at War" vēl nesen bija iekļautas A klases kino festivālu programmās – Berlinālē un Kannās. Savukārt starp vairākām filmas "The Other Side of Everything" nominācijām un balvām vērts izcelt iegūto FIPRESCI (Starptautiskā kino kritiķu federācija) balvu Starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā "ZagrebDox". Visas trīs šī gada EP LUX kino balvas filmas saņēmušas dažādu kino kritikas izdevumu atsauksmes – atzinīgas recenzijas rakstījuši "Variety", "Hollywood Reporter", "Cineuropa", "Sight and Sound", "Positif", "Cahiers du Cinema" u.c. kritiķi.

Eiropas Parlamenta LUX Kino balvas finālistes 2018

"Styx" (STYX)

Vācijas, Austrijas kopražojuma filmas galvenā varone Rīke ir ārste, trīsdesmitgadniece no Eiropas, kas iemieso tipisku laimes un veiksmes modeli. Viņa ir izglītota, pārliecināta par sevi, apņēmīga un uzņēmīga. Mēs redzam, ka Rīke pirms došanās tik nepieciešamajā atvaļinājumā uz Gibraltāru ikdienas dzīvē ir pārstrādājusies neatliekamās palīdzības ārste. Atvaļinājumā viņa cer piepildīt ilgi loloto sapni, dodoties jūrā viena pati savā buru laivā. Viņas mērķis ir nonākt Debesbraukšanas salā Atlantijas okeānā. Taču Rīkes sapņu brīvdienas tiek drīz vien pārtrauktas atklātajā jūrā, kad pēc vētras viņa nonāk cietušas bēgļu laivas tuvumā. Ja viņa neiejauksies, noslīks aptuveni simts cilvēku.

Filmu veidojis režisors Volfgangs Fišers (Wolfgang Fischer).

"Woman at War" (Kona fer í stríð)

Klusas ikdienas dzīves aizsegā Halla – piecdesmitgadīga neatkarīga sieviete - dzīvo paralēlu aizrautīgas vides aktīvistes dzīvi. Citiem pazīstama tikai ar segvārdu "Kalnu sieviete", Halla slepeni īsteno vienas sievietes karu pret vietējo alumīnija ražošanas nozari. Hallas rīcībai kļūstot pārdrošākai un pārtopot no sīka vandālisma rūpnieciskā sabotāžā, viņai izdodas iejaukties sarunās starp Islandes valdību un uzņēmumu, kas būvē jaunu alumīnija kausētavu kalnos. Taču, sākot plānot savu līdz šim lielāko un jaudīgāko operāciju, viņa saņem negaidītu vēstuli, kas maina visu. Beidzot ir apstiprināts viņas pieteikums par bērna adoptēšanu.

Filma tapusi kā Islandes, Francijas un Ukrainas kopražojums. Režisors: Benedikts Erlingsons.

"The Other Side of Everything" (Druga strana svega)

Filmas darbība norisinās kādā Belgradas dzīvoklī, kur aizslēgtas durvis ir vairāk nekā 70 gadu šķīrušas ģimeni no tās pagātnes. Režisorei sākot intīmu sarunu ar savu māti, politiskā konfrontācija, kas caurstrāvo visu māju, atklāj vēstures rēgu apsēstu namu un valsti. Kādas serbu ģimenes hronika kļūst par skaudru aktīvistes portretu lielu satricinājumu laikā, uzdodot jautājumu par katras paaudzes atbildību cīņā par savu nākotni.

Filma tapusi kā Serbijas, Francijas un Kataras kopražojums. Režisore: Mila Turajliča (Mila Turajlic).

Eiropas Parlamenta LUX Kino balvu 2007. gadā iedibināja un ik gadu piešķir Eiropas Parlaments. Tai ir divi galvenie mērķi – vērst uzmanību uz Eiropas sabiedrībai aktuāliem jautājumiem un atbalstīt Eiropas valstu kopražojuma filmu izplatīšanu Eiropas Savienībā (ES). Katru gadu trīs filmas ļauj izdzīvot stāstus caur dažādu cilvēku skatījumu, pieredzi, identitāti u.tml.

Lielākā daļa filmu, kuru uzņemšanā piedalījušās Eiropas valstis, tiek rādītas tikai attiecīgajā uzņemšanas valstī un reti izplatītas citur. Turpretī LUX Kino balva ik gadu trim filmām nodrošina titrus 24 ES oficiālajās valodās un atbalsta to bezmaksas izrādīšanu visās 28 dalībvalstīs. Filmas izvēlas kino nozares speciālistu komiteja – jūlijā atlasa 10, bet septembrī izvēlas trīs finālistes. Laureāti balsojumā izraugās EP deputāti. Uzvarētāju tradicionāli paziņo EP novembra plenārsesijā Strasbūrā. Godalgoto filmu pielāgos arī cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, kā arī atbalstīs tās starptautiskai popularizēšanu.

Savukārt līdz 2019. gada 31. janvārim var nobalsot skatītāju balsojumā par kādu no trīs šī gada finālistēm EP LUX Kino balvas vietnes sadaļā šeit.

Uz seansiem Rīga vietu skaits ir ierobežots, tādēļ organizatori interesentiem lūdz sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi "epriga@europarl.europa.eu", norādot filmu, ko vēlas apmeklēt.