"Esam ļoti priecīgas par dalību šajā festivālā un gandarītas par nerimstošajiem skatītāju jautājumiem, it īpaši no bērnu puses. Viens no visjaukākajiem un spēcīgākajiem jautājumiem bija: "kā jūs panācāt to, ka viss izskatās tik īsts?". Tas apstiprina to, ka filma ir panākusi gaidīto rezultātu un spēj radīt interesi ne tikai pašmāju skatītājos, bet sasniedz arī filmu mīļotājus ārpus mūsu valsts robežām," stāsta Madara Dišlere.

Jau šobrīd interesi par filmu izrādījuši arī pārstāvji no Polijas bērnu filmu festivāla un izteikuši vēlmi "Paradīze 89" iekļaut repertuārā.

Festivāla noslēgums notiks 24. martā, kad tiks paziņoti uzvarētāji. "Filmas un kategorijas ir tik dažādas, ka es neuzņemos spriest, kā notiks vērtēšana. Tas būs ļoti grūts darbs! Festivālā piedalās arī filma, kas izcīnījusi augstas vietas Berlīnes filmu festivālā, tāpēc salīdzināt, kura ir labāka un kāpē, ir neiespējami. Ir liels prieks, ka Latvijas vārds un stāsts izskan kopā ar daudzām citām lieliskām firmām," saka Madara.

Filma "Paradīze 89" stāsta par četru meiteņu piedzīvojumiem laukos "Baltijas ceļa" vasarā. Latvijā šobrīd to noskatījušies jau vairāk kā 35 500 skatītāji. Filmas scenārijs tapis balstoties uz režisores bērnības atmiņām, un tās mērķis ir raisīt atmiņas 80. gadu bērnos un viņu vecākos, kā arī rosināt diskusijas starp paaudzēm – par Atmodas laika Latviju, par brīvību un par vasaru, pēc kuras viss bija citādi.

Filmā piedalās latviešu aktrises Baiba Broka un Guna Zariņa, kā arī aktieri Ivars Krasts, Kaspars Gods un operdziedātājs Nauris Puntulis. Galvenajās lomās filmā iejūtas skolnieces Magda Lote Auziņa, Marta Ģertrūde Auzāne, Evelīna Ozola un Līva Ločmele. Filma tapusi filmu studijā "Tasse films" un to producējušas Aija Bērziņa un Alise Ģelze. Filma ir Latvijas un Vācijas producentu kopražojums un viena no programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" filmām.