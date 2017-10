No 28. septembra līdz 8. oktobrim Latvijas kinoteātros 11 pilsētās norisinājās starptautiskais īsfilmu kinofestivāls ''Manhattan Short'', kura ietvaros pirmo reizi festivāla vēsturē bija iespējams redzēt arīdzan Latvijas veikumu – režisora Pāvela Gumennikova īsfilmu "Sarauj, Just!", kuras galvenās lomas atveidotājs Aleksandrs Ronis ieguvis labākā aktiera titulu, lieicina informācija festivāla mājaslapā

Kinofestivāls ''Manhattan Short'' ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē, kas norisinās vairāk nekā 250 pilsētās vienlaikus, un ir īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji – katrs skatītājs saņem anketu un balso par, viņaprāt, labāko īsfilmu un aktieri. Pasākums notiek vienas nedēļas ietvaros visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Šogad festivāls atzīmēja 20 gadu jubileju, piedāvājot īpaši daudzveidīgu programmu – sākot no komēdijas līdz šausmu filmai un no animācijas līdz drāmai.

Kopumā festivāla atlasē piedalījās 1615 īsfilmas no 75 valstīm un tikai 10 no tām tika izvēlētas ''Mahnattan Short'' programmai, tajā skaitā arī Pāvela Gumennikova "Sarauj, Just!".

Filma izrādīta ne tikai Latvijā, bet arīdzan pasaulē – Ziemeļamerikā, Āzijā, Austrālijā un Eiropā, savukārt 23. jūlijā uzvarēja arī vienā no lielākajiem un prestižākajiem bērnu un jauniešu filmu festivāliem – "Giffoni Film festival". "Sarauj, Just!" šajā vasarā ir uzvarējusi arī Austrālijas "Freshflix" īsfilmu festivālā, kategorijā – labākā filma, kas nozīmē, ka festivālu rīkotāji šī gada laikā filmu izrādīs vēl 10 valstīs visā pasaulē.

Filmas stāsts radies, iedvesmojoties no situācijas, kas notikusi ar pašu Aleksandru pirms dažiem gadiem uz ielas. Stāstu un īsfilmas scenāriju radīja dramaturģe Laura Lapiņa, savukārt stāstu videoformātā veidoja operators Mārtiņš Jansons.

"Tā nav filma tikai par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tā ir par mums visiem. Kā aicinājums un atgādinājums, lai mēs nekad nepadotos, pat vissarežģītākajās situācijās. Noticot sev, mēs ne tikai varam izdarīt, bet arī izdarām vairāk," par filmu izsakās P. Gumennikovs.