Piektdien, 1. decembrī, Režisora Māra Martinsona Latvijas - Japānas kopražojuma spēlfilma "Maģiskais kimono" uzsāks ceļu pie skatītājiem un būs skatāma Latvijas lielākajos kinoteātros, portālu "Delfi" informē filmas pārstāvji.

"Maģiskais kimono" ir trausls stāsts par japāņu sievieti, kura pārdzīvojusi Kobes zemestrīci un vairāk nekā 20 gadus nespēj atsveicināties no savas pagātnes, un, nokļūstot Latvijā, pilnīgi svešu cilvēku, citas vides, domāšanas un izturēšanās apstākļos viņas dzīve apgriežas kājām gaisā. Tas ir smeldzīgs un reizē dzīvespriecīgs stāsts par patiesu mīlestību, ko, lai kas arī notiktu, nekad nevar pazaudēt.

Filma ir filmēta Latvijā (Rīga un Rundāles pils) un Japānā (Rīgas sadraudzības pilsēta Kobe), piedaloties pazīstamiem japāņu aktieriem, kas ir galveno lomu atveidotāji - Kaori Momoi un Issey Ogata un latviešu aktieriem Artūram Skrastiņam, Andrim Keišam, Andrim Bulim un Alisei Polačenko, kā arī īpašo lomu atveidotājiem Mārtiņam Sirmajam un grupai "Prāta vētra".

Japānā "Maģiskais kimono" pirmizrādi piedzīvoja šī gada 24. jūnijā, klātesot režisoram Mārim Martinsonam un galveno lomu atveidotājiem - Kaori Momoi un Issey Ogata. Filmu vēl joprojām izrāda Japānas kinoteātros.

"Filmas pirmizrāde Latvijā man kā režisoram ir ļoti ilgi gaidīts notikums. Japānā filma ir veiksmīgi uzsākusi savu ceļu pie skatītājiem, ceru arī, ka latviešu skatītājos filmas stāsts ienesīs ne tikai divu dažādu kultūras kodu satikšanos. Ar japāņu aktrisi Kaori Momoi jau bijām strādājuši kopā pie filmām Honkongā ("Amaya", 2010) un Losandželosā ("Oki - okeāna vidū", 2014). Es ļoti vēlējos redzēt viņu Japānas vidē, viņa, savukārt, dievinot mūsu valsti, vēlējās filmēties Latvijā - tā mums radās stāsts par japānietes neparasto ceļojumu uz Latviju. Pirms filmēšanās Latvijā Kaori Momoi bija teju kā filmējusies Ruperta Sandersa trillerī "Rēgs bruņās", kur viņa attēloja Skārletas Johansones personāža māti, savukārt otrs mūsu filmas galvenais varonis - Issey Ogata ieradās mūsu filmēšanā no filmēšanas laukuma Martina Skorsēzes filmai "Klusums". Savukārt viņu duets lieliski izskatījās Aleksandra Sokurova filmā Saule (2005), atveidojot imperatora laulāto pāri. Man kā režisoram tā ir brīnišķīga sajūta, ka abi aktieri filmējas atkal kopā manā filmā. Tāpat vēlējos, lai kopā ar šiem japāņu kino grandiem piedalītos kaut daži no Latvijas labākajiem aktieriem, kuru vidū ir Artūrs Skrastiņš un Andris Keišs. Kā arī man sen jau bija vēlēšanās ieraudzīt kāda filmā gan Mārtiņu Sirmo, gan "Prāta vētru". Esmu ļoti priecīgs, ka viņi piekrita sadarbībai un kopā ar profesionāliem aktieriem izveidoja lielisku tandēmu no Latvijas puses, kas atspoguļojas skaistā stāstā – "Maģiskais kimono"", atklāj un aicina iepazīties ar filmas stāstu režisors Māris Martinsons.

"Es gribu teikt ļoti, ļoti lielu paldies par to, ka man bija iespēja piedalīties šajā projektā un mazliet piedalīties ēdienu konsultēšanā. Un "baigais" prieks, ka mūsu restorānā ("3 pavāru restorāns") bija tik skaista aina, un tas izskatījās labāk nekā tas ir dzīvē. Ar visām gaismām un filmēšanas armiju, kas tajā atradās, tas nekad nav izskatījies tik skaists," priecājas Mārtiņš Sirmais par piedalīšanos filmas filmēšanā.

"Māris Martinsons mūs uzaicināja piedalīties filmā "Maģiskais kimono", un mēs ar prieku piekritām. Filmā mēs atveidojam paši sevi - Latvijas mūzikas grupu, kas spēlē televīzijas šovā. Tā ir pirmā reize, kad "Prāta vētra" (visi kopā) ir nokļuvuši kādā filmā, izņemot pašu dokumentālo filmu, kurā mēs tik ticami tēlojām. Brīdis ir vēsturisks un pagodinošs. Ja jums izdodas šo filmu redzēt, tad vēlam jauku un patīkamu skatīšanos," skatītājiem novēl grupa "Prāta vētra".