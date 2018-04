Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pagājušajā nedēļas nogalē 86 gadu vecumā mūžībā aizgāja pasaulslavenais čehu kinorežisors Milošs Formans, kas uzņēmis tādas pazīstamas filmas kā "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" ("One Flew Over the Cuckoo's Nest") un "Amadejs" ("Amadeus,"), kuras abas saņēmušas pa vairākām "Oskara" balvām. Formans kino vēsturē atstājis neizdzēšamas pēdas, sākot savu radošo darbību Čehoslovākijas Jaunā viļņa kustībā, iesoļojot "Jaunās Holivudas" ērā septiņdesmitajos gados kopā ar Spīlbergu un Skorsēzi.