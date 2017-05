Pazīstamais aktieris miris Šveicē, pēc "īsas, bet drosmīgas" cīņas ar vēzi, apliecinājusi viņa ģimene.

Par aktiera aiziešanu mūžībā paziņots arī viņa oficiālajā "Twitter" kontā. "Mīlestība, kas bija ap viņu viņa pēdējās dienās, nav izsakāma vārdos," teikts paziņojumā.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017