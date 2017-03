Trešdien, 22. martā 69 gadu vecumā miris ievērojamais igauņu aktieris Lembits Ulfsaks, vēsta Igaunijas mediji.

Ulfsaks strādājis kā aktieris Tallinas Jaunatnes teātrī no 1969. līdz 1970. gadam, no 1978. gada spēlējis Igaunijas drāmas teātrī. No 1985. līdz 1994. gadam strādājis kā aktieris un režisors "Tallinnfilm".

Ulfsaks filmējies galvenajā lomā 2013. gada Igaunijas-Gruzijas filmā "Tangerines", kas bija starp piecām pretendentēm uz "Oskara" balvu kategorijā "Labākā ārvalstu filma". Šajā pašā nominācijā filma pretendēja arī uz "Zelta globusu".

Kopumā Ulfsaks filmējies vairāk nekā 22 filmās gan Igaunijā, gan ārpus tās. Tomēr dažādu paaudžu Latvijas skatītājiem vislabāk aktieris varētu būt pazīstams kā erudītais, bet izklaidīgais ģeogrāfs Žaks Paganels 1987. gada septiņu sēriju filmā "Kapteiņa Granta bērni".