89 gadu vecumā miris Oskara balvu ieguvušais Holivudas aktieris Mārtins Lendo, pavēstījis viņa preses sekretārs.

"Mēs ar dziļām skumjām paziņojam par ikoniskā aktiera Mārtina Lendo nāvi. Viņš tikko bija nosvinējis savu 89.dzimšanas dienu," raksta preses sekretārs Diks Gutmans.

Aktieris miris sestdien slimnīcā Losandželosā no negaidītām komplikācijām, sacīts paziņojumā.

Lendo aktiera karjeru sāka Holivudā 50.gados. Viņš debitēja kino režisora Alfrēda Hičkoka filmā "Uz ziemeļiem caur ziemeļrietumiem" ("North by Northwest").

1995.gadā Lendo saņēma Oskara balvu un Zelta globusa balvu kā labākais otrā plāna aktieris kinolentē "Ed Wood". Viņš tika nominēts Oskaram šajā pašā kategorijā par lomām filmās "Tucker: The Man and His Dream" (1988) un "Crimes and Misdemeanors" (1989).

Pēdējos gados viņš filmējās televīzijas seriālos "Entourage" and "Without a Trace."