Svētku laikā un Latvijas simtgades gadu sagaidot, filmu studija "Mistrus Media" dāvina iespēju ikvienam interneta lietotājam kā Latvijā, tā ārzemēs bez maksas noskatīties trīs studijā veidotas filmas, portālu "Delfi" informē studijas pārstāvji.

Skatītājiem tiek piedāvātas: dokumentālā filma par Alvi Hermani "Vairāk nekā dzīve", dokumentālais stāsts "Pasaules skaņa" par mūzikas rašanās noslēpumu Māra Sirmā un kora "Kamēr.." izpildījumā, kā arī izklaidējoša spēles īsfilma visai ģimenei "Gūtenmorgens un trešā acs", kurā lomas atveido Jaunā Rīgas teātra aktieri Kaspars Znotiņš, Ģirts Krūmiņš, Andris Keišs un Elita Kļaviņa. Filmas skatāmas studijas Vimeo kontā līdz 2018. gada 8. janvārim.

Režisoru Dāvja Sīmaņa un Ginta Grūbes dokumentālā filma "Pasaules skaņa" (2010) vēsta par mūzikas rašanās noslēpumu, ko iedvesmojis viens no pasaules labākajiem koriem "Kamēr.." un diriģents Māris Sirmais. Filmā poētiski dokumentēta unikālā sadarbības projekta "Pasaules Saules dziesmas" veidošana, Mārim Sirmajam uz kopīgu radošu darbu Latvijā aicinot 17 izcilus mūsdienu komponistus – Giju Kančeli no Gruzijas, Džonu Taveneru no Lielbritānijas, Džonu Luteru Adamsu no ASV, Ko Matsušitu no Japānas, Leonīdu Desjatņikovu no Krievijas, Dobrinku Tabakovu no Bulgārijas un citus.

Savukārt Ginta Grūbes filma "Vairāk nekā dzīve" (2014) ir dokumentāla liecība par teātra režisora Alvja Hermaņa darba metodi, izsekojot izrādes "Vectēvs" tapšanai Jaunajā Rīgas teātrī, "Senču asiņu balss" Minhenes Kamerteātrī un "Ķelnes afēra" Ķelnes teātrī. Filma ļauj ielūkoties Hermaņa darba stilā, kura pamatā ir režisora un viņa aktieru kolektīvais uzdevums meklēt atbildi uz jautājumu, vai īstā dzīve ir interesantāka par tās transformāciju teātrī, un uzzināt, kāpēc režisors nolemj atteikties no paša radītās teātra metodes.

"Ņemot izrādei par iemeslu visgarlaicīgākā un pelēkākā cilvēka dzīvesstāstu, no tā var uztaisīt ļoti brīnišķīgu drāmu. Īstenībā cilvēka dzīvi var izstāstīt ar trim epizodēm. Katra cilvēka stāsts, ja to paņem, kondensē un uzliek uz skatuves, būs skumjš, jo tur veidojas sakars ar kaut kādām kosmiskām skumjām," saka Alvis Hermanis filmā "Vairāk nekā dzīve."

Turpretī spēles īsfilma "Gūtenmorgens un trešā acs" (2011) ir jautra komēdija, kas veidota pēc rakstnieka Māra Bērziņa īsprozas krājuma "Gūtenmorgens". Režisores Elīnas Eihmanes īsfilmā lomas atveido Jaunā Rīgas teātra aktieri Kaspars Znotiņš, Ģirts Krūmiņš, Andris Keišs un Elita Kļaviņa. Filmas sižets vēsta par Gūtenmorgenu, kurš vēlas uzlabot redzi un dodas psihodēliskā ceļojumā, lai atvērtu trešo aci. Diemžēl, ne viņa ģimene, ne draugi nav mierā ar Gūtenmorgena ķēmīgo izskatu. Nākas aci vērt ciet.

Filmu studija "Mistrus Media" izveidota 2000. gadā un ir viena no vadošajām filmu studijām Latvijā. "Mistrus Media" producējusi tādas starptautiski un Latvijā zināmas filmas, kā Viestura Kairiša "Melānijas hronika", Dāvja Sīmaņa filmu "Escaping Riga", Ievas Ozoliņas "Mans tēvs baņkieris", Jura Pakalniņa "Ģenerālplāns" un citas. 2018. gadā pirmizrādi piedzīvos 7 studijas paspārnē topošas filmas, tai skaitā Dāvja Sīmaņa filma "Tēvs nakts" (filmas darba nosaukums "Puika ar suni"), Jāka Kilmī un Ginta Grūbes filma "Cilvēki no nekurienes", Kristiana Riekstiņa filma "Eva" un Ivara Selecka dokumentālā filma "Turpinājums", kas jau no 22. marta būs skatāma kinoteātros visā Latvijā.