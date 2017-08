Aktiera ģimene publiskā paziņojumā atklājusi, ka Hārdijam ir bijusi "satriecoša dzīve" un "milzīga karjera teātrī, televīzijā un kino vairāk nekā 70 gadu garumā".

Viņš bija arī pazīstams par vairākām Vinstona Čērčila lomām, kā arī kā Lielbritānijas televīzijas seriāla "All Creatures Great and Small" aktieris. Pēdējos gados Hārdijs bija plašāk zināms kā burvestību ministrs Kornēlijs Fadžs filmās par Hariju Poteru. Kopumā viņš piedalījās četrās Harija Potera filmās.

Viņa bērni – Emma, Justīne un Pauls – paziņojumā medijiem atklāja: "Tēti arī atcerēsies kā pedantisku lingvistu, labu mākslinieku, mūzikas mīļotāju un literatūras čempionu, kā arī kā augsti cienītu vēsturnieku un šaujamloka speciālistu."

Robert Hardy read from Henry the Fifth at our 600th Anniversary of the Battle of Agincourt service in 2015. RIP. https://t.co/Mi9ysShwlW pic.twitter.com/ia4SP8FAr7

— Westminster Abbey (@wabbey) August 3, 2017