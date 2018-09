17. septembrī Losandželosā jau 70. reizi tika pasniegtas televīzijas balvas " Emmy ", izvērtējot labākos seriālus un televīzijas šovus ASV kanālos laika posmā no 2017. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. maijam.

To, ka seriāli mūsdienu kino industrijā ir aizvien būtiskāks spēlētājs, apliecina gan greznā ceremonija, gan pieaugošais Holivudas, un ne tikai Holivudas, zvaigžņu spožums uz sarkanā paklāja. Seriāli vairs nav "ziepju operas", bet arī smalki kino darbi ar izcilu aktierspēli, aizraujošiem scenārijiem, intelektuāliem prāta rēbusiem, krāšņiem kostīmiem, iespaidīgām dekorācijām un specefektiem. Savukārt pati "Emmy" balva kļuvusi par tikpat prestižu guvumu kā, piemēram, "Zelta globuss".

Jau ziņots, ka pēc viena gada pārtraukuma "Emmy" ceremonijā atkal absolūtu triumfu piedzīvoja kulta seriāls "Troņu spēle" ("Game of Thrones"), kopumā saņemot deviņas balvas, tai skaitā galveno – kategorijā "Labākais dramatiskais seriāls". Šajā reizē tika vērtēta seriāla septītā sezona, bet noslēdzošā, astotā, pie skatītājiem nonāks 2019. gadā. Līdz šim seriāls, ko sāka demonstrēt 2010. gadā, saņēmis 253 dažādas balvas, no tām 38 ir tieši "Emmy", tādējādi padarot to par savdabīgu šīs balvas rekordistu.

"Troņu spēle" jau pazīstama daudziem skatītājiem, tāpēc piedāvājam iepazīties ar vēl pieciem interesantiem seriāliem, kas šogad tika pie vairākām balvām "Emmy" ceremonijā.