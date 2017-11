Aktieru atlases režisore Gunita Groša atklāj, ka atlase bija ļoti spraigs un radošs process: "Sākām ar filmas galvenā varoņa meklējumiem. No vairāk nekā 500 puišu pieteikumiem uz pirmo kārtu tika uzaicināti 186. Katram pretendentam tika dota iespēja vispusīgi izpausties. Otrajā kārtā nokļuva 55 pretendenti un izrādījās, ka laimīgais šoreiz bija 98. numurs. Matīss Barons ir mūsu meklētais Jānis - ārēji neuzkrītošs, bet ar "uguni sirdī", kā arī ļoti muzikāls, plastisks un dabisks."

Filmas režisors Jānis Ābele uzskata, ka aktieru atlase pusaudžu lomām izteikti atšķiras no ierastā kastinga procesa, kad starp profesionāliem aktieriem tiek atlasīts labākais kandidāts: "Šajā gadījumā ļoti svarīga ir paša pusaudža personības un pasaules uztveres atbilstība atveidotajam tēlam. Vizuālais izskats ir otršķirīgs. Mēs nemeklējām Jāņa Joņeva pusaudžu gadu kopiju, lai gan beigu beigās izskats ir diezgan radniecīgs. Matīss mijiedarbojas ar pasauli radniecīgi stāsta galvenajam varonim. Viņš ir topošs intelektuālis, nopietni aizraujas ar klavierspēli. Apvienojumā ar ieklausīšanās spēju un organisku dzīvošanu, nevis spēlēšanu kameras priekšā, ticu, ka viņam uz ekrāna izdosies iedzīvināt Jāni. "

Filmā būs redzami arī iemīļoti latviešu aktieri - galvenā varoņa vecākus atveidos Ieva Puķe (VDT) un Kaspars Gods (Liepājas teātris). Guna Zariņa (JRT) būs skolas direktore, fizkultūras skolotājs būs Andris Keišs (JRT), savukārt bioloģijas skolotāja – Elīna Vaska. Citās lomās iejutīsies Jānis Jarāns, Lāsma Kugrēna, Brigita Stroda un citi.

Meiteņu lomām no 200 pretendentēm fināla provēs piedalījās 20 un, konkurējot ar profesionālām aktrisēm, bija trīs jaunatklājumi – Elizabete Zviedre, Sintija Ķirsone un Katrīna Puķe. Tāpat pārējām puišu lomām ir atrasti jauni talanti - Endijs Žuks no Salaspils, rīdzinieki Alekss Tauriņš un Sandris Broks, jelgavnieks Miks Svikulis, Jānis Gorškovs no Dobeles un Mārcis Broks no Ogres.

Spēlfilma "Jelgava 94" tiek veidota Jura Podnieka studijā. Tās režisors ir Jānis Ābele, scenārija autors Matīss Gricmanis, operators Aigars Sērmukšs, mākslinieks Aivars Žukovskis, producente Antra Cilinska.

Filmas uzņemšana sāksies decembrī, savukārt pirmizrāde plānota 2019. gada pavasarī.

Jaunumiem par filmu var sekot līdzi "Facebook" lapā.