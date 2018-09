Kā portālu "Delfi" informē raidījuma veidotāji, dokumentālais seriāls top valsts simtgades notikumu programā – filmēšana ir jau gandrīz pabeigta, un katrā no astoņām "Literatūre" sērijām Marta Selecka dosies ceļojumā kopā ar vienu latviešu mūsdienu rakstnieku, bet Gustavs Terzens – ar grāmatām.

Veidot dokumentālu seriālu par latviešu rakstniekiem ir Martas Seleckas ideja – viņa bija noilgojusies ceļot kopā ar aizraujošiem cilvēkiem, kurus citos apstākļos satikt un iepazīt būtu krietni grūtāk. Katrs no rakstniekiem ir izvēlejies sev tuvāko aizgājušo laiku latviešu autoru un dodas ceļojumā uz vietām, kur tie dzīvojuši vai par kurām rakstījuši. Savukārt, Martas ierastais ceļabiedrs Gustavs Terzens šoreiz ceļos atsevišķi, izmantojot grāmatu tekstus par ieganstu sarunām ar satiktajiem ļaudīm.

"Vasaras darbi pieaugušajiem – tā es varu nosaukt šo pasākumu. Turklāt, eksāmenu pieņem īsts rakstnieks, kurš ne tikai pārbauda to, cik labi tu zini pagātnes vielu, bet arī viņa paša sarakstīto. Ceļi mīksti! Iedomājieties mirkli, kad Inese Zandere tev Likteņupes krastā atprasa Raini un Ronalds Briedis aizliedz lietot atskaņas, mācoties dzejas ritmus?! Lūk, šādā pasaulē es sabiju divus mēnešus, karstākajā Latvijas vasarā, kopš sevi atceros. Un tagad inerce no tās lielās lasīšanas mani ved tālāk – cenšos vairāk par divām grāmatām nedēļā nelasīt, jo… par ģimeni tur arī kaut kas bija," par raidījuma tapšanu stāsta Gustavs Terzens.

Marta atklāj: "Šī vasara man bija ļoti īpaša ar to, ka varēju netraucēti ļauties latviešu literatūrai, kuru kopš skolas gadiem biju atsājusi nevērīgā novārtā. Un, protams, arī tāpēc, ka radās lieliska izdevība iepazīt astoņus brīnišķīgus rakstniekus – kā izcilus ceļa un sarunu biedrus. Šo piedzīvojumu vairs nekas nespēs izdzēst no manas pieredzes – tāpat kā izlasītās grāmatas, kuras no sirds tagad varu ieteikt visiem "Literatūres" skatītājiem – lasītājiem."

Rakstnieks Andris Akmentiņš savu ceļojumu veltīs dzimtajai Valmierai un Pāvila Rozīša darbam "Valmieras puikas". Gundega Repše pārstaigās Annas Brigaderes apvidu Tērvetē. Melnās rāmatas "Jelgava 94" autors Jānis Joņevs Neretas apkaimē meklēs Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltās grāmatas" atstātās pēdas, bet dzejniece Inese Zandere savus ceļa biedrus izvadās pa savām un Raiņa takām Sēlijā. Galvaspilsētu nepametīs dzejnieks Ronalds Briedis ar Montu Kromu sirdī un bērnu grāmatu rakstniece Luīze Pastore, kas pārbaudīs, kā izmainījies Zentas Ērgles aprakstītais Grīziņkalns. Guntis Berelis dosies uz Ķegumu atzīties jūtās Regīnai Ezerai. Un, visbeidzot, Jāņa Poruka trauksmainās dzīves mācības izgaismos rakstniece Inga Žolude.

"Literatūres" režisors ir daudzu iepriekšējā desmitgadē radītu oriģinālraidījumu līdzautors Uģis Olte ("Ziemeļu Puse", "Te!", "Karaliste", "Adreses", "Atslēgas"). Viņš stāsta – "Reiz, pirms deviņiem gadiem, kad kopā ar Gustavu un Martu filmējām mūsu pirmo "Sprīdītis-dodas-pasaulē" žanra raidījumu "Ziemeļu Puse", kādā Stokholmas viesnīcā ieslēdzām zviedru televīzijas rīta pārraidi. Ekrāns rādīja sievieti, kas sēdēja klubkrēslā un skatītājiem skaļi lasīja priekšā grāmatu. Pusstundu bez pārtraukuma. Toreiz nospriedām, ka tajā rītā esam pieredzējuši pašu garlaicības etalonu un ka mēs nekad mūžā nedrīkstam darīt ko tamlīdzīgu. Un te nu mēs šodien esam nonākuši – pie izaicinājuma veidot raidījumu par rakstniekiem, grāmatām un to rakstīšanu! "Literatūre" nebija viegli ceļama darba nasta – likās, rakstnieki taču ir tādi puscaurspīdīgi pusdievi, kuriem ar reālo dzīvi nav nekāda sakara. Par ko mēs ar viņiem runāsim? Vai viņus vispār var nofilmēt? Un kam tas vispār interesēs? No latviešu grāmatām taču vairumam ir slikta dūša jau kopš pamatskolas obligātās literatūras kūrēm!

Taču izrādījās, ka šolaiku rakstnieki ir augstākās raudzes ceļojuma biedri – prātīgi, asprātīgi un žiperīgi. Turklāt, gatavi atklāt skatītājam ne vien sevi, bet arī katrs pa vienam tolaiku rakstniekam. Es ceru, ka mūsu vasaras pūļu auglis – astoņu sērijas ziemas vakariem, palīdzēs atklāt ko jaunu par to, kā ir būt cilvēkam un, kā ir dzīvot te un tagad, simtgadīgajā Latvijā," saka Uģis Olte.

Raidījumu ciklu veido biedrība "Ziemeļu puse" sadarbībā ar VFS Films un Valsts Kultūrkapitāla fondu, projekts iekļauts Latvijas valsts simtgades notikumu programmā.