23. janvārī Losandželosā nosaukti ASV kinoakadēmijas 2018. gada "Oskara" balvas nominanti. Šogad līdere ir meksikāņu režisora Giljermo del Toro filma "Shape of Water" ("Ūdens forma"), kas uz prestižo kinoapalbalvojumu pretendē 13 kategorijās, tai skaitā galvenajās – Labākā filma un Labākais režisors.

"Shape of Water" tikai par vienu nomināciju atpaliek no pērnā gada rekordistes – filmas "La La Land", kas uz "Oskara" balvu pretendēja 14 kategorijās, nostājoties līdzās filmām "Titanic" ("Titāniks") un "All About Eve" ("Viss par Ievu"), kas savulaik saņēmušas tādu pašu nomināciju skaitu. Tiesa pērn "La La Land" nesaņēma galveno balvu, lai gan kļūdas pēc ceremonijā vispirms tika paziņots tās nosaukums, tikai vēlāk kļūdu labojot un nosaucot īsto uzvarētāju – filmu "Moonlight" ("Mēnesgaisma").

Uz "Oskara" balvu pretendē arī filmas "Shape of Water" galvenās lomas atveidotāja Sallija Hokinsa, kā arī Oktāvija Spensere kategorijā Labākā aktrise otrā plāna lomā. "Oskara" balvai par otrā plāna lomu Del Toro filmā nominēts arī aktieris Ričards Dženkinss.

Tāpat filma uz "Oskara" balvu pretendē par oriģinālo scenāriju, skaņu celiņu, kostīmiem un vēl vairākiem citiem tehniskiem sasniegumiem.

Kategorijā Labākā filma nominētas arī filmas "Call Me By Your Name" ("Sauc mani savā vārdā"), "Darkest Hour" ("Tumšākā stunda"), "Dunkirk" ("Denkērka"), "Get Out" ("Prom"), "Lady Bird" ("Laiks lidot"), "Phantom Thread" ("Neredzamais pavediens"), "The Post" ("Slepenie dokumenti") un "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas, Misūri štatā", kas jau saņēmusi "Zelta globusu" kā labākā drāma.

Kategorijā Labākais aktieris galvenajā lomā šogad uz "Oskara" balvu pretendē Timotijs Šalamets par lomu filmā "Call Me by Your Name", Deniels Dejs-Lūiss par lomu filmā "Phantom Thread", Daniels Kaluuja par lomu filmā "Get Out", kā arī Gerijs Oldmans par lomu filmā "Darkest Hour" un Denzels Vašingtons par lomu filmā "Roman J. Israel, Esq".

Par labākās aktrises titulu ar Salliju Hokinsu konkurēs Fransisa Makdormana par lomu filmā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Margo Robija par lomu filmā "I, Tonya" ("Es, Tonija"), Serša Ronana par lomu filmā "Lady Bird", kā arī Merila Strīpa par lomu filmā "The Post". Merila Strīpa ar šo nomināciju turpina nostiprināt savu visu laiku "Oskara" balvai nominētākās aktrises statusu – viņa uz balvu pretendē jau 21. reizi savā karjerā.

Kategorijā Labākais režisors uz "Oskara" balvu pretendē Kristofers Nolans par lomu filmā "Dunkirk", Džordans Pīls par filmu "Get Out", Grēta Gerviga par filmu "Lady Bird", Pols Tomass Andresons par filmu "Phantom Thread", kā arī jau minētais Giljermo del Toro par "Shape of Water".

Kategorijā Labākā ārvalstu filma uz "Oskara" balvu pretendē Čīles režisora Sebastjena Lelio filma "A Fantastic Woman", Libānas filma "The Insult", ko veidojsi režisors Ziads Diuerī, krievu režisora Andreja Zvjaginceva filma "Loveless" ("Nemīlestība"), kurā otrā plāna lomā redzams arī latviešu aktieris Andris Keišs, Ungārijas filma "On Body and Soul", ko veidojusi režisore Ildjiko Enjedi, kā arī jau ar vairākām balvām godalgotā zviedru režisora Rūbena Estlunda filma "The Square" ("Kvadrāts"). Šajā kategorijā, kurā tiek pieteiktas filmas no visas pasaules, Latvijas Nacionālais kino centrs bija izvirzījis Viestura Kairiša filmu "Melānijas hronika", taču tā atlasi neizturēja.

Kategorijā Labākā animācijas filma par "Oskara" balvu cīnīsies filmas "Boss Baby" ("Bēbis Boss"), "The Breadwinner", "Coco" ("Koko"), "Ferdinand" ("Ferdinand") un "Loving Vincent" ("Mīlošais Vincents").

Plašāk par visām šī gada "Oskara" balvas nominācijām – ASV kinoakadēmijas mājaslapā.

Šogad ASV Kinoakadēmijas balva "Oskars" tiks pasniegta 90. reizi. Kopumā šogad balvas tiks pasniegtas 24 dažādās kategorijās. Visus nominantus 23. janvārī paziņoja aktieri Tifanija Hediša un Endijs Serkis.

Saistībā ar Olimpiādi Dienvidkorejā šogad "Oskara" balvas ceremonija notiks vēlāk nekā ierasts – 4. martā. Ceremoniju vadīs Džimijs Kimels.