Otrdien, 24. janvārī, nosaukti Amerikas kinoakadēmijas balvas "Oskars" pretendenti, šogad absolūta līdere ir filma-mūzikls "La La Land", kas uz prestižo apbalvojumu izvirzīta 14 kategorijās, nostājoties līdzās filmām-rekordistēm "Titanic" un "All About Eve", kas savulaik arī saņēma tādu pašu nomināciju skaitu. "La La Land" pārspēj arī 1964. gada filmu "Mary Poppins", kas līdz šim bija ar "Oskara" nominācijām bagātākais mūzikls.

Mūzikls "La La Land", kas jau saņēmis vairākus apbalvojumus, tai skaitā septiņus "Zelta globusus", pretendē uz "Oskara" balvām visās svarīgākajās kategorijās – "Labākā filma", "Labākais režisors" un "Labākais oriģinālā scenārija autors" – Demjens Šazels, "Labākā aktrise" – Emma Stouna, Labākais aktieris – Raiens Goslings.

Tāpat filma saņēmusi vairākas nominācijas gan par skaņu celiņu, gan atsevišķām filmā skanošām dziesmām, gan vairākās tehniskajās kategorijās.

Nākamais lielākais nomināciju skaits ir filmām "Arrival" un "Moonlight" – tās uz "Oskara" balvu pretendēs astoņās kategorijās, bet filmas "Hacksaw Ridge", "Lion" un "Manchester by the Sea" saņēmušas katra pa sešām nominācijām.

Starp zīmīgākajiem šā gada "Oskara" balvas pretendentiem minama arī izcilā aktrise Merila Strīpa, kura saņēmusi savu 20. nomināciju Amerikas kinoakadēmijas apbalvojumam, tādējādi nostiprinot savu rekordu kā visu laiku "Oskara" balvai visvairāk nominētā aktrise.

Galvenajā kategorijā "Labākā filma" izvirzītās kinolentes: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lion", "Manchester by the Sea", "Moonlight" un jau pieminētā "La La Land".

Uz labākā režisora "Oskaru" līdz ar Demjenu Šazelu pretendē arī Deniss Vileneivs (Denis Villeneuve) par filmu "Arrival", Mels Gibsons par "Hacksaw Ridge", Kenets Lonegans (Kenneth Lonergan) par "Manchester by the Sea" un Berijs Dženkinss (Barry Jenkins) par "Moonlight".

Kategorijā "Labākais aktieris" izvirzīti Keisijs Afleks (Casey Affleck) par lomu filmā "Manchester by the Sea", Endrjū Garfilds (Andrew Garfield) par lomu filmā "Hacksaw Ridge", Vigo Mortensens (Viggo Mortensen) par lomu filmā "Captain Fantastic", kā arī Denzels Vašingtons (Denzel Washington) par lomu filmā "Fences" un jau pieminētais Raiens Goslings par "La La Land".

Uz "Labākās aktrises" titulu šogad pretendēs: Izabelle Ipēra (Isabelle Huppert) par lomu filmā "Elle", Ruta Nega (Ruth Negga) par lomu filmā "Loving", Natālija Portmane par Žaklīnas Kenedijas lomu filmā "Jackie", un jau minētās Emma Stouna par "La La Land" un Merila Strīpa par titullomu filmā "Florence Foster Jenkins".

Kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" izvirzīti: Meherašala Ali (Mahershala Ali) par lomu filmā "Moonlight", Džefs Bridžess (Jeff Bridges) par lomu filmā "Hell or High Water", Lukass Hedžess (Lucas Hedges) par lomu filmā "Manchester by the Sea", Devs Patels (Dev Patel) par lomu filmā "Lion" un Maikls Šanons (Michael Shannon) par lomu filmā "Nocturnal Animals".

Par "Labākās aktrises otrā plāna lomā" godu cīnīsies Viola Deivisa (Viola Davis) par lomu filmā "Fences", Naomi Harisa (Naomie Harris) par lomu filmā "Moonlight", Nikola Kidmena par lomu filmā "Lion", Oktāvija Spensere (Octavia Spencer) par lomu filmā "Hidden Figures" un Mišele Viljams (Michelle Williams) par lomu filmā "Manchester by the Sea".

Kā labākās pērnā gada pilnmetrāžas animācijas filmas "Oskara" balvai nominētas "Kubo and the Two Strings", "Moana", "My Life as a Zucchini", "The Red Turtle" un "Zootopia".

Savukārt nominācijā "Labākā ārvalstu filma" uz "Oskara" balvu pretendē "Land of Mine" (Dānija), "A Man Called Ove" ( Zviedrija), "The Salesman" (Irāna), "Tanna" (Austrālija) un jau ar Eiropas kinoakadēmijas balvu godalgotā "Toni Erdmann" (Vācija).

Ar visu nomināciju sarakstu var iepazīties "Oskara" balvas oficiālajā mājaslapā.

Jau ziņots, ka "Oskara" balvas šogad tiks pasniegtas 26. februārī, ceremoniju vadīs Džimijs Kimmels (Jimmy Kimmel).