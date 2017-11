Noskaidroti uzvarētāji kino recenziju konkursā, kurā portāls "Delfi.lv" sadarbībā ar "Kinoblogeri.lv" un "Visit Estonia" aicināja iesūtīt filmu recenzijas par Tallinas Tumšo nakšu festivāla (Black Nights Film Festival, PӦFF) programmas filmām. Piecas labākās recenzijas tiks publicētas portālā "Delfi.lv" un "Kinoblogeri.lv" bet galvenās balvas ieguvējam būs iespēja festivālu baudīt klātienē.

Izvērtējot visas iesūtītās recenzijas, žūrija nolēma galveno balvu – pilnībā apmaksātu trīs dienu braucienu uz Tallinas Tumšo nakšu filmu festivālu, īpašo filmu un svinīgās noslēguma ceremonijas apmeklējumu, nakšņošanu "Nordic Hotel Forum" un braucienu turp atpakaļ ar "Lux Express" diviem cilvēkiem – dāvināt Līgai Požarskai. Ar kinofestivālā gūtajiem iespaidiem uzvarētājs varēs dalīties ar "Delfi" un "Kinoblogeri.lv" lasītājiem.

Tāpat žūrijas komisijas atzinību guva Linda Jansone, Ieva Bērziņa, Eva Celma un Linda Peciņa, kuru recenzijas tuvākajā laikā būs lasāmas portālā "Delfi.lv".

Tāpat portālos "Delfi.lv" un "Kinoblogeri.lv" aicinām sekot līdzi arī Līgas Požarskas piedzīvotajam festivāla laikā.

Ar uzvarētāju par balvu saņemšanas kārtību sazināsies konkursa organizatori, rakstot uz konkursā norādīto e-pasta adresi.

Jau ziņots, ka Tallinas Tumšo nakšu festivāls šogad notiek no 17. novembra līdz 3. decembrim. Tumšo Nakšu filmu festivāls ir viens no unikālākajiem Ziemeļeiropas kino festivāliem, turklāt ir vienīgais šī reģiona festivāls, kurš tiek vērtēts kā viens no 15 labākajiem kino festivāliem pasaulē.

Projekts īstenots ar "Visit Estonia" atbalstu un Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu.