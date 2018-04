Ceturtdien, 19. aprīlī, pulksten 17.00 pirmizrādi kinoteātrī "Splendid Palace" piedzīvos režisores Lindas Oltes dokumentālā filma "Nora", kurā Noras Bumbieres dzīve izstāstīta caur laikabiedru atmiņām, arhīva materiāliem un inscenētām ainām ar aktieriem – Dārtu Daneviču un Niklāvu Kurpnieku.

Filma stāsta par to, kāda bija Nora Bumbiere ikdienā, ārpus iestudētajiem kadriem, kas atrodami arhīvos, un to, kāda bija Padomju Latvijas estrādes dzīves neredzamā puse. "Sākot veidot šo stāstu es biju pārsteigts, ka līdz šim nav veidota neviena kaut cik nopietna filma par viņu," norāda filmas scenārija autors Sandijs Semjonovs. "Stāsts par to, kā no vienkāršas Jelgavas meitenes viņa septiņdesmitajos kļuva par vienu no Latvijā mīlētākajām dziedātājām, ir ārkārtīgi interesants. Kopā ar laikabiedriem, tuviniekiem un viņas draugiem mēs mēģinājām sajust to laiku, kurā viņa dzīvoja un dziedāja, saprast to, kāda Nora bija kā cilvēks."

Lai parādītu to, kāda varēja būt Noras ikdiena ārpus starmešu gaismām, tās režisore Linda Olte izvēlējusies veidot inscenējumus ar aktieriem: "Veidot inscenējumus nolēmu, jo materiāli, kas arhīvos ar Noru saglabājušies, ir ļoti dekoratīvi – tie ir tādi salonveida uzstādījuma kadri, kuros Nora ir uzposusies, un visbiežāk tās ir pozētas situācijas. Kaut ko īstu no šiem laikiem arhīvos atrast ir ļoti grūti."

Filmas "Nora" virzošo stāstu veido laikabiedru atmiņas – leģendu atceras Raimonds Pauls, Viktors Lapčenoks, Zigmārs Liepiņš, Mirdza Zīvere, Aija Kukule, Margarita Vilcāne, Žoržs Siksna un daudzi citi.

Filmas mērķis ir maksimāli objektīvi izstāstīt Noras stāstu. "Mēs vēlējāmies uzcelt tādu kā kinematogrāfisku pieminekli Norai," uzsver Linda Olte. Komanda, sākot strādāt pie filmas, uzzināja, ka Noras bērni pēc mammas nāves tika izšķirti, un 25 gadus nav tikušies. "Mums izdevās noorganizēt viņu tikšanos! Februārī kopā ar Noras dēlu Georgu devāmies uz Ņujorku pie viņa mazās māsas Beatrises, un tā bija ļoti īpaša tikšanās!" priecājas Linda. Arī tā būs redzama jaunajā filmā.

Filmas pirmizrāde notiks 19. aprīlī, pulksten 18.00, kinoteātrī "Splendid Palace". Pirms pirmizrādes seansa notiks arī tikšanās ar tās veidotājiem. Filma kinoteātrī tiks izrādīta vēl četros seansos – 22., 23., 25. un 26. aprīlī. Tāpat filma tiks izrādīta Noras Bumbieres dzimtajā pilsētā Jelgavā. Bezmaksas seanss Jelgavas kultūras namā notiks 2. maijā, pulksten 19.00, un arī pirms tā notiks tikšanās ar filmas veidotājiem. Savukārt LTV1 ēterā filmas televīzijas pirmizrāde būs vērojama sestdien, 5. maijā, pulksten 21.25.