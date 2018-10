"Vairāk nekā trīs gadus esam sekojuši Saules ceļam debesīs – tā tēlaini varētu nosaukt laiku, ko pavadījām, veidojot filmu. Šis bija īpašs ceļš, jo kā pavadonis mums vienmēr līdzās bija arī Latvijas pastāvēšanas simtā gadadiena, kas tieši vai netieši mūs visus ietekmēja. Tādēļ šķita tik iederīgi, to gaidot, veidot filmu par gaismu un tumsu – jo gaisma ir skaista, bet arī tumsa ir maģiska un vilinoša kā noslēpums. Visa pasaule ir brīnišķīga, tomēr Saule ir pati skaistākā. Ja nebūtu Saules, vai mēs ko zinātu par pasauli, vai mēs spētu to saredzēt un vai mēs vispār tad būtu? Šī filma nav par labo un ļauno – tā ir par dzīves dažādību un to, cik būtiski ir neaizmirst un nepazaudēt vissvarīgāko," par filmu un tās tapšanu stāsta režisore Roze Stiebra.

Rozes Stiebras jaunākā filma tapusi pēc folkloras motīviem, režisorei iedvesmu rodot tautasdziesmās kā latviešu dzīvesziņas un spēka avotā. Tajās, gluži tāpat kā filmā, parādās gan vieglums un līksmība, gan dziļāks, filozofiskāks slānis un tautas gudrība.

Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēku, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks apjož zobenu un kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un ērmiem, gan pašu bailēm un slinkumam. Palīgiem dotas tikai trīs dienas: ja šajā laikā Saules meita netiks atrasta, viņa zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni. Seko briesmu un piedzīvojumu pilns ceļojums, kas ikvienam māca būt ne vien drosmīgam un attapīgam, bet arī izpalīdzīgam. Taču beigas, protams, ir laimīgas.

Animācijas filma "Saule brauca debesīs" tapusi "Studijā Lokomotīve", kas dibināta 1995. gadā un ir viena no aktīvākajām un produktīvākajām studijām Baltijā. Filmas režisore un scenārija autore ir Roze Stiebra, filmas galvenā māksliniece - Ilze Vītoliņa, bet producents – Roberts Vinovskis.

Pēc režisores izvēlēto tautasdziesmu motīviem mūziku filmai veidojis Juris Kaukulis un mūsdienīgās skaņās tā ietērpta kopā ar folka grupu "Jauno Jāņu Orķestris". Nesen laista klajā arī filmas tituldziesma, ieskandinot novembrī gaidāmo filmas "Saule brauca debesīs" mūzikas albumu.

Lomas filmā ierunājuši tādi pazīstami aktieri kā Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Guna Zariņa, Ainārs Ančevskis, Dita Lūriņa un citi.