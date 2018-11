Jau pavisam drīz, 15. novembrī, pirmizrādi piedzīvos latviešu animācijas klasiķes Rozes Stiebras jaunākā pilnmetrāžas animācijas filma "Saule brauca debesīs", kuras tēlus ierunājuši virkne Latvijā zināmu aktieru, tostarp Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Guna Zariņa, Ainārs Ančevskis un Dita Lūriņa.

Piedāvājam ielūkoties filmas tapšanas aizkadros, skaņu studijas ierakstu kabīnē, un pavērot, kā

aktieri iedzīvina savus filmas tēlus, meklējot pareizās balss intonācijas un noskaņas, reizēm pat veicot fiziskus vingrinājumus, ja varonis filmā ir aizelsies.

Kā par darbu, ierunājot filmas "Saule brauca debesīs" varoņa Vilka lomu, stāsta aktieris Vilis Daudziņš, animācijas filmas ieskaņošana ikvienam aktierim ir izaicinājums. "Ierunāt filmu vienmēr ir aizraujoši. Kad ierunā lomu, tu esi savā ziņā daudz brīvāks nekā uz skatuves. Tevi neredz. No otras puses, atbildība ir daudz lielāka, jo visu, ko būtu varējis izdarīt ar savu ķermeni un ko skatītājs būtu varējis nolasīt, redzot tevi, viņš var tikai sadzirdēt," norāda aktieris.

Kopumā filmas veidošanā piedalījušies ap 50 cilvēku, kas ik dienu četru gadu garumā strādājuši pie scenārija veidošanas, tēlu radīšanas, krāsošanas, iekustināšanas un ieskaņošanas. Pirmais aktieru balsu ieraksts norisinājies jau pašā filmas veidošanas sākumā, kad aktieri ierunāja tā sauktos "melnos tekstus", lai animatori varētu uzzīmēt tēlus un to kustības, sejas izteiksmes un mīmikas, lai zinātu, cik garš būs katra tēla runātais teksts. Pēc tam, kad visi tēli tika uzzīmēti, aktieri ieskaņoja īsto tekstu no jauna, jau raugoties uz zīmētajiem kadriem, lai tēlu teiktais precīzi saskanētu ar animācijā redzamo. Tiesa, dažkārt pirmais balss ieraksts izdevies tik labi, ka to nav bijis nepieciešams pārrakstīt – tā "Saule brauca debesīs" gadījumā sanācis ar lielisko ļaundari, meža bandītu Vilku, kas uz ekrāna neganti ņurd Viļa Daudziņa balsī.

"Saule brauca debesīs" stāsts sākas, kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa un izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēku, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks apjož zobenu un kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un ērmiem, gan pašu bailēm un slinkumam. Palīgiem dotas tikai trīs dienas: ja šajā laikā Saules meita netiks atrasta, viņa zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni. Seko briesmu un piedzīvojumu pilns ceļojums, kas ikvienam māca būt ne vien drosmīgam un attapīgam, bet arī izpalīdzīgam. Latviešu animācijas klasiķes Rozes Stiebras filma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos notikumus apdziedājuši Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris".