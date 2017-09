Sestdien, 16. septembrī, tika paziņoti Rīgas Starptautiskā kino festivāla ( Riga IFF ) konkursu laureāti. Galveno balvu, kas tiek piešķirta pilnmetrāžas filmai no Baltijas jūras reģiona – sadarbībā ar mākslinieku Ervinu Broku veidoto festivāla simbolu – Rīgas gaili, kas sastāv no 8 daļām, un naudas balvu 2000 eiro apmērā, saņēma režisora Rainera Sarneta pēc Andrusa Kivirehka romāna motīviem veidotā filma "Novembris", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Šo kinodarbu Igaunija izvirza Oskara balvas nominācijai kategorijā "Labākā filma svešvalodā". Žūrijas vērtējuma pamatojums: "Kinematogrāfisks dārgakmens, kas rada vizuāli neparastu un apburoši noslēpumainu traģikomisku melnbaltu pasauli, dzēšot robežas starp dzīvi un nāvi, reālo un nereālo, lai atklātu stāstu par šķīstu mīlestību un nenovēršamu upurēšanos. Ar humora un pārdabiskā caurstrāvotu pieeju pagātnei, filma veido iedomātu vēsturi, atgādinot auditorijai, ka ikdienas dzīvei piemīt arī transcendentālā šķautne."

Savukārt starptautiskās žūrijas īpašo atzinību ieguva režisora Ūles Jēvera Norvēģijā tapusī filma "Skats no balkona". Režisora radošo veikumu festivāls novērtējis jau iepriekš – 2015. gadā pilnmetrāžas konkursā tika iekļauta viņa filma "Ne savā dabā". Īpašās atzinības pamatojums: "Intīms ģimenes portrets pasaules iznīcības priekšā. Atzinība filmai, kas vēsta par šķietami maznozīmīgo brīžu maģiju, klātesamības izbaudīšanas nozīmi un katra cilvēka dzīves vispārējo nozīmi." Ūlem Jēveram bija jādodas atpakaļ uz Norvēģiju uzreiz pēc filmas seansa iepriekšējā dienā, taču atzinības diplomu saņemt bija ieradies Norvēģijas vēstnieks Latvijā – Steiners Ēgils Hāgens.

Žūrijas sastāvā bija Somijas Lapzemē notiekošā "Pusnakts saules kinofestivāla" ("Midnight Sun Film Festival) radošais direktors Timo Malmi, Kotbusas kinofestivāla programmu direktors Bernds Buders, Lietuvas Kino centra reklāmas, informācijas un kino mantojuma nodaļas vadītāja Dovile Butnorjūte, Karlovivaru Starptautiskā kinofestivāla programmu daļas pārstāve Lenka Tirpākova un latviešu kinorežisors, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētais profesors Dāvis Sīmanis, kurš ieguva 2016. gada Riga IFF pilnmetrāžas konkursa balvu par viņa veidoto filmu "Pelnu sanatorija".

Festivāla jauniešu žūrijā piedalījās Linda Elīna Austruma, Roberts Pavlovskis, Ieva Augstkalna, Rita Buša, Kristiāna Tabiņa, Kristians Fukss, Elīza Elizabete Bicāne un Petra Alma Peta. Šī žūrija pasniedza balvu "#Youth_Matters!" filmai "Novembris".

Jauniešu žūrijas īpašo atzinību izpelnījās Kristas Burānes filma par scenogrāfu Andri Freibergu – "Pasaka par tukšo telpu". Īpašās atzinības pamatojums: "Filma, kas atvēra mums acis un ievada jaunu lappusi Latvijas kino."

Skatītāju balvu festivāla pilnmetrāžas konkursa filmām piešķir arī kinoteātris "Spendid Palace". Vineta Verika, SIA "Rīgas Nami" valdes priekšsēdētāja, sestdienas vakarā par šīs balvas ieguvēju pasludināja filmu "Novembris", tā apliecinot, ka skatītāju vērtējums šogad sakritis ar abu žūriju lēmumiem.

Festivāla pasaules dokumentālā kino programmas "Artdocfest/Riga" kurators un festivāla "Artdocfest" prezidents Vitālijs Manskis paziņoja programmas skatītāju balsojumā noteiktās balvas ieguvēju – tā izrādījās Audrjusa Stoņa filma "Sieviete un ledājs", savukārt atzinību par labāko producenta darbu saņēma filmas "Pēdējais valsis" producents Staņislavs Jeršovs.

Festivāla īsfilmu, eksperimentālā kino un mūzikas video programmas "Short Riga" starptautiskā īsfilmu konkursa ietvaros galveno balvu saņēma Itonjes Soimeras Gutormsenas īsfilma "Patvērums". Starptautiskās žūrijas lēmums: "Kā jūtīgu un poētisku portretējumu vērojam jaunas sievietes radošo ideālu meklējumus ikdienas dzīvē. Šis nav tikai personisks stāsts par mākslinieci, bet arī mākslas novērtējuma un jēgas pētījums mūsdienu sabiedrībā."

Žūrijas īpašo atzinību saņēma Majas Borjas filma "Vīrietis": "Māksliniecei pašas grūtniecību izmantojot, lai pārvērtētu par kanoniem kļuvušus tēlus, šī filma rāda, kā dzimtes vispārinātie atveidi var tikt atbrīvoti no to sākotnējās nozīmes, lai tajos iemājotu personiskais. Pievienojot un noņemot šiem atainojumiem un savam ķermenim noteiktus slāņus, atklājas Citādība, kas lūkojas skatītājam tieši acīs, konfrontējot tradicionālo "vīrieša skatienu", taču bez ierobežojošās binārās pieejas dzimtei."

"Short Riga" žūrijas sastāvs – producente Antra Gaile, Vintertūras Starptautiskā īsfilmu festivāla atlases komisijas loceklis Kristians Starks, Bukarestes Starptautiskā eksperimentālā kino festivāla koordinators un kurators Dans Angelesku, Oberhauzenes Starptautiskā īsfilmu festivāla atlases komisijas loceklis Rainhards Volfs, kā arī zviedru māksliniece Juanna Rītela un latviešu māksliniece Maija Kurševa.

Savukārt "Short Riga" Baltijas mūzikas video konkursa jeb "#BMV" galveno balvu saņēma grupas "Elephants from Neptune" video kompozīcija "Oh no", ko veidojusi Marija Reinupa.

Īpašo atzinību ieguva ikgadējs festivāla viesis, kurš pērn bija arī starptautiskās žūrijas loceklis – Sauļus Baradinsks – par mūzikas video grupas Deeper Upper dziesmai "No Regrets".

Žūrijas sastāvā šogad bija Polijas Starptautiskā operatormākslas festivāla "Camerimage" mūzikas videoklipu sadaļas vadītājs Kamils Horodeckis, Tallinas "Kultuuriklubi Kelm" programmu un mārketinga nodaļas vadītāja Līsa Lahmetsa, mūzikas un kultūras žurnālists, Viļņas kinofestivāla Kino Pavasaris ietvaros notiekošā Lietuvas mūzikas videoklipu konkursa līdzdibinātājs Karoļis Vīšņausks, režisors Uģis Olte un Berlīnē dzīvojoša mākslas, kultūras, mūzikas un slavenību dzīves apskatniece no Kanādas, kas sadarbojas ar "The Guardian", "VICE", "Harper's Bazaar" un "The New York Times" – Nadja Sajedža.

Savukārt Riga IFF Bērnu žūrija pasniedza balvu programmas "Kids Weekend" filmai "213. istaba". Tās režisore Emēlija Lindbloma nevarēja ierasties uz ceremoniju, taču Evija Goluba, Zviedrijas Karalistes vēstniecības pārstāve, apsolīja šo balvu viņai nogādāt. Bērnu žūrijā šogad darbojās Aleksis Avots, Alisone Mae Brīniņa, Sofija Derringa, Kristiāns Freibergs, Orests Knite, Marians un Tomass Zandersoni, kā arī Iļja Potapovs.

Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Riga IFF) šogad norisinājās no 7. līdz 17. septembrim.