25. un 26. oktobrī Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), LKA Rīgas Kino muzejs, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Kinematogrāfistu savienību aicina uz pasākumu ciklu "Dzīve Nr.1. Ansis Epners", kas veltīts kino režisora un LKA profesora Anša Epnera 80. jubilejas atcerei, portālu "Delfi" informē Kultūras akadēmijas pārstāvji.

Scenārists, režisors, operators, pedagogs, sportists, ceļotājs, sabiedrisks aktīvists, rakstnieks – šie ir daži no apzīmējumiem, ko piemērot Ansim Epneram. Viņš bija spilgta personība Latvijas kino – režisoru interesēja filmu montāžas bezgalīgās iespējas, neparastas vēstījuma formas, kino valodas daudzveidība. Anša Epnera filmu tematika ir ļoti ietilpīga: sports, kultūra, vēsture, latviskā identitāte, pasaules izzināšana. Ansis Epners bija Latvijā pirmais profesors kino jomā, nacionālās kino izglītības pamatlicējs. Viņa vadībā Latvijas Kultūras akadēmiju absolvēja pirmie Latvijā izglītotie filmu režisori – aktīva mūsdienu kino veidotāju paaudze.

Pasākumu ciklu 25. oktobrī plkst. 16.00 LKA Rīgas Kino muzejā (Peitavas iela 10, ieeja no Mazās Peitavas ielas) iesāks Ansim Epneram veltītas izstādes atklāšana. Izstādē tiks aplūkota Anša Epnera biogrāfija un radošā darbība, īpaši akcentējot filmu "Namiņš uz riteņiem" (1977), kas būtiski atšķīrās no tā laika Latvijas dokumentālā kino stilistikas, nepakļaujoties tradicionālai izpratnei par dokumentālo kino un liecinot par režisora vēlmi eksperimentēt ar kino valodas līdzekļiem. Izstāde būs apskatāma no 1. novembra līdz 16. decembrim. Izstāde būs apskatāma no 1. novembra līdz 16. decembrim.

25. oktobrī plkst. 18.00 kinoteātrī "Splendid Palace" (Elizabetes iela 61) notiks Anša Epnera filmu skate, kuras devīze varētu būt "Atklājējs Ansis Epners". Katra no programmā iekļautajām filmām savulaik piedāvāja drosmīgas dokumentālā kino estētikas un satura novācijas, kas izraisīja diskusijas un pretrunīgu rezonansi, bet dažkārt arī palika nepamanītas vai nesaprastas. Programmā: dokumentālās filmas "Dzīvs" (1970), "Namiņš uz riteņiem" (1977), "Asinsaina" (1983), "Ibsena motīvs" (1984), "Labas gribas spēles" (1986) un kinohronika "Māksla" (1986, Nr.1).

26. oktobrī no plkst. 8.45 līdz 17.00 LKA Nacionālās Filmu skolas telpās (Elijas iela 17, 3. stāvs) norisināsies LKA starptautiskās zinātniskās konferences "Kultūras Krustpunkti XI" kino sekcija "Dzīve Nr. 1. Ansis Epners". Kino sekcijas apmeklētājiem būs iespēja redzēt Agra Redoviča un Agitas Cānes filmu "Kinogadsimts Latvijā. Ansis Epners" (2003). Ar pētījumiem, kas veltīti režisora daiļradei un personībai, iepazīstinās Inga Pērkone, Zane Balčus, Pēteris Krilovs, Miks Želvis, Kristians Poikāns, Agris Redovičs, Ieva Augstkalna, Viktors Jansons, Dārta Ceriņa, Dāvis Sīmanis un Kristīne Želve. Referātos tiks analizēta Anša Epnera filmu tēlainība un saturiskie motīvi, režisora montāžas principi, Anša Epnera pedagoģiskā darbība u.c. Konferences noslēgumā apmeklētāji un dalībnieki aicināti pievienoties atmiņu galdam, uz kura savas atmiņas liks režisora kolēģi un audzēkņi.

Ar kino sekciju tiks atklāta arī konferences "Kultūras Krustpunkti XI" kultūras notikumu programma, kas turpināsies laika posmā no 1. līdz 4. novembrim ar zinātnei, izglītībai un kultūras aktualitātēm veltītu plenārsēdi, sekciju dienu, kurā piedalīsies vairāk nekā 70 pētnieki no Latvijas un ārvalstīm, pasaules klases amerikāņu pētnieka, profesora Saimona Dž. Bronnera (Simon J. Bronner) vieslekcijām, diskusiju par grafiti kultūru, izstādes "(Iz-)aicinājums: grafiti Rīgā" atklāšanu un simpoziju "Balto vīriešu rezervāts".

Ieeja visos pasākumu cikla "Dzīve Nr.1" notikumos bez maksas.