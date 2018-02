"Viņa ir pēdējā Smiļģa atblāzma," uzskata Mārīte Balode, kura Olgu Dreģi pazīst jau daudzus gadus. "Smiļģim patika skaistas aktrises, un tāda ir arī Olga pat savos 80 gados – eleganta, cēla un sievišķīga. Joprojām lutināta ar lomām gan seriālos, gan uz skatuves, Olga apzinās, ka viņas skatītājs viņu mīl. No tā viņa dzīvo un tam pilnībā atdodas. Viņa nekad nepadodas un citus nevaino, bet pati no sevis izspiež pēdējo pilienu kā no citrona. "

Dokumentālās filmas "Olga Dreģe. Mirkļu pieskārieni" režisore Mārīte Balode ar Olgu Dreģi strādājusi ne vienu reizi vien, tomēr arī šoreiz darbs ar aktrisi ir pārsteidzis un licis pārdomāt mūžīgo mīklu par aktiera dabu: "Tas, ko es ieraudzīju un vēlreiz sapratu, veidojot šo filmu, ir tas, ka šajā laikā, kad visapkārt zūd vērtību pamati, Olga ir tāds Cilvēks ar lielo burtu, kurš spēj iedot cilvēkam vērtības un spēku."

Filmā var redzēt, kā Olgas Dreģes dzīves atslēgas vārdi izpaužas ikdienas situācijās – ģimenes lokā, tiekoties ar Madonas un Sarkaņu skolas mūža draudzenēm, apmeklējot Sarkaņu muzeju un kopā ar kinorežisoru Jāni Streiču iepazīstot jauno ekspozīciju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Šobrīd nekur neredzētos kadros – nu jau apmeklētājiem slēgtajā Jaunā Rīgas teātra namā Lāčplēša ielā 25 – ēkā, kur Olga sāka savas Dailes teātra gaitas, uzjundīs atmiņas un neuzspēlētas emocijas.

"Viņa patiešām ir Absolūtā Aktrise, ar to saprotot visu, ko var saprast, domājot par vērtībām," uzsver M. Balode. Filma caur Olgas Dreģes spilgto personību atgādinās par vērtību vertikāli un spēju būt tai uzticīgam mūža garumā. "Šī filma, manuprāt, ir kā "spēka dunka", kas mums visiem šobrīd nepieciešama, jo Olga spēj skatītāju uzmundrināt un atjaunot ticību katra spējām un arī valstij," saka Balode. "Kādam mūsdienās šīs vērtības, pēc kurām Olga dzīvo, var šķist neaktuālas vai izkāpinātas, bet mums, viņu vērojot, ir iespējams samērot tās ar savējām."