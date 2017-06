Trīs “Oskara” statuetes ieguvušais britu-īru aktieris Daniels Dejs-Lūiss paziņojis, ka nolēmis izbeigt savu aktiera karjeru, ziņo Lielbritānijas medijs “Evening Standard”.

Deja-Lūisa pārstāve Leslija Dārtsa informē, ka pēdējā aktiera parādīšanās uz ekrāniem varētu būt Pola Tomasa Andersona drāmā "Spoku pavediens" ("Phantom Thread"). Skaidrojumu šādam lēmumam aktieris nav devis.

L. Dārtsa medijiem atklāj: "Viņš ir ārkārtīgi pateicīgs visiem saviem ilggadējiem sadarbības partneriem un auditorijai. Tas ir privāts lēmums, kuru nekomentēs ne viņš pats, ne arī viņa pārstāvji."

Dejs-Lūiss pirmo "Oskaru" saņēma par lomu filmā "Mana kreisā kāja" ("My Left Foot"), kurā viņš atveidoja mākslinieku, kurš cieš no cerebrālās paralīzes. Pārējos apbalvojumus aktieris ieguva par prezidenta lomu Stīvena Spīlberga darbā "Linkolns" ("Lincoln") un par Daniela Pleinvjū (Daniel Plainview) atveidošanu filmā "Plūdīs asinis" ("There Will Be Blood").

Dejs-Lūiss jau iepriekš ir ņēmis pārtraukumu savā aktiera karjerā, deviņdesmito gadu beigās kļūstot par kurpnieku. Pēc tam gan Martinam Skorsēzem izdevās viņu pārliecināt atgriezties uz ekrāna.