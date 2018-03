'Oskaru' kā labākā filma saņem Giljermo del Toro 'Ūdens forma'

“Oskara” balvu kā labākā filma šogad saņēmusi meksikāņu režisora Giljermo del Toro filma "Shape of Water" ("Ūdens forma")

Giljermo del Toro saņēma balvu arī kategorijā "Labākais režisors".

"Dižākā lieta, ko dara mūsu māksla un mūsu industrija – mēs dzēšam līnijas smiltīs. Mums jāturpina to darīt," saņemot balvu teica meksikāņu režisors.

"The Shape of Water" šogad bija "Oskara" balvas nomināciju līdere – kopumā tā ASV kinoakadēmijas apbalvojumam bija izvirzīta 13 kategorijās, saņemot prestižo statueti četrās – "Labākā filma", "Labākais režisors", "Labākais skaņu celiņš" un "Labākais dizains".

Filma ir aizkustinošs stāsts, kura darbība norisinās 1962. gadā – aukstā kara laikā ASV. Kādā slēgtā valdības laboratorijā, kurā darbā pieņem apkopēju Elaizu, kura kopā ar savu kolēģi Zeldu nejauši atklāj tur rūpīgi slēptu kādu neparastu būtni – superslepena eksperimenta objektu. No šī brīža Elaizas dzīve izmainās uz visiem laikiem.

Kategorijā "Labākais aktieris" triumfēja Gerijs Oldmens par izcilu britu premjerminstra Vinstona Čērčila lomas atveidojumu filmā "Darkest Hour" ("Tumšākā stunda").

Savukārt kategorijā "Labākā aktrise" "Oskaru" saņēma jau vairākas balvas ieguvusī Frānsisa Makdormana par vientuļās mātes Mildredas lomu filmā ""Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas, Misūri štatā").

Foto: AP/Reuters/Scanpix

Balvu katgeorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" saņēma Sems Rokvels par rasistiski noskaņotā policista Džeisona Diksona lomu filmā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", savukārt kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" uzvarēja Elisone Džennija par Lavonas Hardingas, filmas galvenās varones daiļslidotājas Tonjas mātes lomu filmā "I, Tonya".

"Oskaru" kategorijā "Labākā animācijas filma" saņēma "Coco" ("Koko noslēpums") – neparasts stāsts par meksikāņu zēnu Migelu, kurš sapņo kļūt par mūziķi un sava sapņa īstenošanai dodas satikt savu elku Ernesto de la Krusu uz mirušo valstību. "Coco" pie "Oskara" balvas tika arī kategorijā "Labākā oriģināldziesma" par "Remember Me".

Par labāko filmu svešvalodā tika atzīta Čīles "A Fantastic Woman" ("Fantastiskā sieviete"). Tā vēsta par transpersonu Marinu un viņas mīļoto vīrieti Orlando, diskrimināciju un grūtībām, kādās nonāk Marina, kad Orlando negaidīti mirst. Atgādinām, ka šajā katgeorijā uz "Oskaru" pretendēja krievu režisora Andreja Zvjaginceva filma "Loveless" ("Nemīlestība"), kurā vienā no otrā plāna lomām redzams latviešu aktieris Andris Keišs.

Kategorijā "Labākais oriģinālais scenārijs" balvu saņēma Džordans Pīls par "Get Out" ("Prom!"), bet "Labākais adaptētais scenārijs" – Džeimss Aivorijs par "Call Me By Your Name" ("Sauc mani savā vārdā").

Pilns visu kategoriju uzvarētāju saraksts atrodams ASV Kinoakadēmijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka ASV Kinoakadēmijas balva "Oskars" šogad svin 90. pastāvēšanas jubileju. Visvairāk nomināciju – kopskaitā 13 – saņēma Giljermo del Toro filma "Shape of Water".