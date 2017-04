"Šādus darbus vajadzētu veidot regulāri," otrdien, 4. aprīlī, žurnālistiem preses konferencē stāstīja topošās pilnmetrāžas dokumentālās filmas "Mērijas ceļojums" veidotāji.

"Mērijas ceļojums" ir viens no astoņiem dokumentālā kino stāstiem, kas top Nacionālā Kino centra organizētajā, Latvijas Republikas simtgadei veltītajā filmu programmā. No 26. marta līdz 3. aprīlim notiek galvenais filmēšanas periods, kura laikā tiek uzņemti vēsturiski inscenējumi par laika posmu no 1907. gada līdz 1972. gadam.

Filma ar vērienīgu inscenējumu un dokumentālu materiālu palīdzību stāsta par Mēriju Grīnbergu (1909-1975), kura Otrā pasaules kara gados izglābusi no bojāejas un izlaupīšanas lielu daļu Latvijas muzeju krājumu.

Preses konferencē, kas norisinājās Mērijas Grīnbergas pēckara gadu darba vietā – Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja bibliotēkā, piedalījās filmas režisore Kristīne Želve, producente Elvita Ruka, LNMM direktore Māra Lāce un mākslas zinātnieks Eduards Kļaviņš, kā arī titullomas atveidotāja, aktrise Daiga Kažociņa un Marina Janaus, kura filmā būs Mērijas Grīnbergas māte.

LNMM direktore Māra Lāce, daloties atmiņās par Mēriju Grīnbergu, atzina, ka viņasprāt "Grīnbergas dzīves stāsts ir viens no skaistākajiem un pacilājošākajiem stāstiem Latvijas kultūrā. Tas ir viens no tiem stāstiem, par kuru var teikt, ka cilvēks ir atdevis visu sevi ar misijas apziņu.".

Savukart mākslas pētnieks Eduards Kļaviņš piebilda, ka "fakts, ka tiek veidota šāda filma, palīdzēs likvidēt vēsturisko netaisnību un izcelt tos cilvēkus, kas faktiski ir veikuši varoņdarbus".

"Ja nebūtu Mērijas Grīnbergas, mūsu muzeju lielākās bagātības vienkārši neeksistētu," sacīja zinātnieks.

Filmas režisore Kristīne Želve atklāja, ka par Mēriju Grīnbergu uzzinājusi 2014. gadā, kad Stūra mājā bijusi izstāde "10 lietu stāsti par cilvēku un varu", kurā viena telpa bijusi veltīta tieši Mērijai. "Man viņas stāsts ārkārtīgi uzrunāja. 2015. gada sākumā es piezvanīju izstādes kuratorei un teicu, ka vēlos ar viņas stāstu kaut ko darīt. Tolaik vēl nezinājo – ko. Nezināju, vai tā būs grāmata vai filma, bet likās, ka par to jāuzzina plašākai sabiedrībai," stāstīja Želve, piebilstot, ka "kuratore bija ļoti priecīga par manu vēlmi, un nākamais solis jau bija vizīte muzejā".

Filmas scenārijs balstīts Mērijas Grīnbergas mātes pēckara gadu dienasgrāmatās, kurās viņa "rakstījusi par aktuālo dzīvi, par grezno mājokli, kas pārtop par komunālo dzīvokli, par to, kā tur ievācas neskaitāmi kaimiņi, kā pazūd dažādi mākslas darbi, kā atgriežas Mērija".

Par dalību filmā savus iespaidus pauda arī aktrise Marina Janaus, kura atveidos Mērijas Grīnberga māti, arī Mēriju Grīnbergu. Viņa sacīja, ka "viena lieta ir emocionāli uz skatuves atveidot "x" tēlu ar kādiem aktieriskiem paņēmieniem, kas tev ir iemācīti vai mūža garumā tevī adaptējušies, bet otra lieta ir sajust šī darba vērtību. Sajust un tad emocionāli izprast to, ko tu šajā mirklī dari un kāpēc šeit esi". Janaus piebilda, ka viņasprāt Mērija Grīnberga "ir īstena vērtība, un šādas īstenas vērtības dod aktieriem vislielāko emocionālo gandarījumu".

Janaus arī pauda cerību, ka latviešu filmas par kultūras vēsturi iznāks ne tikai Latvijas simtgades filmu programmā. "Es domāju, ka šāda veida darbs, kas ataino mūsu kultūras vēsturi, varētu kalpot par nepieciešamību to darīt regulāri. Ne tikai tāpēc, ka būs astoņpadsmitais gads, bet tas kino varētu notikt nepārtraukti. Kāpēc nepārtraukti notiek kaut kādi zema līmeņa seriāli? Ir nepārtraukti jānotiek šāda veida seriāliem. Jo, kā mēs redzam, bāze mums ir," preses konferencē pauda aktrise.

Plānots, ka dokumentālā filma pirmizrādi piedzīvos 2018. gada 4. maijā.