Par godu Ingmara Bergmana simtgadei notiks unikāls kinoseanss

14. jūlijā zviedru rakstniekam, dramaturgam, kino un teātra režisoram Ingmaram Bergmanam apritētu 100 gadu, un, godinot meistaru, festivāls "Baltijas pērle" savā programmā iekļāvis viņa pēdējo lielajam ekrānam uzņemto filmu "Fanija un Aleksandrs", kas tiks izrādīta festivāla programmā "Kino klasika" 19. septembrī.

"Fanija un Aleksandrs" ir viena no visvairāk godalgu saņēmušajām Bergmana filmām. Kopumā tā ieguvusi četras "Oskara" balvas, "Zelta globusu", Britu Kinoakadēmijas balvu BAFTA, augstākos Francijas, Itālijas, Lielbritānijas un Zviedrijas kino apbalvojumus, uzvarējusi Venēcijas kinofestivālā, kā arī kritiķu vērtējumā atzīta par gada labāko filmu ASV un Eiropā.

Kino stāsta notikumi atainoti divu bērnu – Fanijas un Aleksandra – acīm. Viņu gaidas, sajūsmu un trauksmi režisors restaurē pēc "savas atmiņas viļņiem", kuros neapšaubāmi fakti sadzīvo ar rēgiem un maģiju, bet fantāzijas pasaule un īstenība saplūst. Filma detalizēti rekonstruē ne tikai pagājības gaisotni, bet arī sen un neatgriezeniski zudušā bērnības laika smeldzīgi brīnumaino noskaņu.

"Baltijas pērles" seanss būs arī unikāls notikums, jo filmas nesējs ir 35 milimetru kinolente. Tā kā Eiropā tās nav pat autora dzimtenē, Zviedrijas Kino institūtā, festivālam to laipni piekrita atvēlēt Amerikas Kino institūts – "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonijas rīkotājs. Institūta nodaļa, kuras pārziņā ir visu "Oskara" balvai nominēto un balvu saņēmušo filmu kopiju saglabāšana, restaurācija un konservācija, ļauj izmantot kādu no savām kinolentēm tikai tad, ja saņemts apstiprinājums, ka interesējošās filmas kopiju nav iespējams saņemt no citiem avotiem.

