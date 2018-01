Kannu kinofestivāla žūriju šogad vadīs austrāliešu aktrise un divkārtējā "Oskara" balvas laureāte Keita Blanšeta , kura palīdzējusi Holivudā sākt kampaņu "Time's Up" cīņai pret seksuālo uzmākšanos darbavietās, ceturtdien paziņojuši festivāla organizatori.

Blanšeta būs 12. sieviete, kas vadījusi prestižā festivāla žūriju, un viņas iecelšana šajā amatā tiek uzlūkota kā politisks lēmums.

Viņa un vēl aptuveni 300 aktrises, režisores, scenāriju autores un citas izklaides biznesa pārstāves sākušas kampaņu cīņai pret seksuālu uzmākšanos Holivudā un citās darbavietās ASV.

Izveidotā iniciatīva "Time's Up" šomēnes tika pieteikta laikrakstā "The New York Times". Kustība arī iestājas par dzimumu vienlīdzību un vienādām algām, kā arī aicina pieņemt likumus, kas sodītu kompānijas, kuras pieļauj seksuālu uzmākšanos darbavietā.

Pagājušajā gadā festivāla žūriju vadīja Pedro Almodovars.

Blanšeta 2014. gadā saņēma "Oskaru" kategorijā "Labākā aktrise" par tēlojumu kinolentē "Blue Jasmine" ("Jasmīnas stāsts"), bet 2005. gadā saņēma "Oskaru" kategorijā "Labākā otrā plāna aktrise" par lomu filmā "The Aviator" ("Aviators").

Kannu kinofestivāls sāksies 8. maijā.