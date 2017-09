Aika Karapetjana jaunākā pilnmetrāžas filma – psiholoģiskais trilleris "Pirmdzimtais" – piedzīvojusi pasaules pirmizrādi žanra filmu festivālā "L'Étrange" Parīzē, portālu "Delfi" informē Nacionālā Kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Pēc kārtas jau 23. festivāls "L'Étrange", kas notiek no 6. līdz 17. septembrim, ir nozīmīgākais žanra filmu festivāls Francijā un viens no svarīgākajiem šāda veida festivāliem pasaulē.

Režisoram Aikam Karapetjanam šī pirmizrāde ir īpaša, personīga pieredze: "Piecpadsmit gadu vecumā es nolēmu kļūt par režisoru, un viens no iemesliem šādam lēmumam bija franču jaunā viļņa filmas, ko tolaik skatījos, – tās atstāja uz mani neizdzēšamu iespaidu; es sapņoju, ka varbūt kādu no manām filmām reiz rādīs Francijā. Vēlāk studēju Parīzē, "Académie Internationale des Arts ESEC", un tāpēc man pirmizrāde šajā pilsētā ir sevišķs notikums – Parīzei ir ļoti īpaša vieta manā personīgajā kino kartē."

Pēc pirmizrādes Parīzē "Pirmdzimtais" turpinās savu ceļu pa festivāliem – īsi pirms Latvijas pirmizrādes gaidāma arī filmas Amerikas pirmizrāde "Fantastic Cinema Festival" Ostinā, Teksasā, kas notiks no 21. līdz 28. septembrim un ir lielākais žanra filmu festivāls ASV. Savulaik ASV pirmizrādes tajā piedzīvojušas vairākas slavenas žanra parādības, piemēram, Mela Gibsona "Apokalipse" ("Apocalypto"), Paula T. Andersona "Plūdīs asinis" (There Will Be Blood) un arī Aika Karapetjana mazbudžeta eksperiments "M.O.Ž.".

Filmas "Pirmdzimtais" Latvijas pirmizrāde notiks 26. septembrī, bet kinoteātros visā Latvijā tā būs skatāma no 29. septembra. Filmas stāsts – pēc naksnīgas aplaupīšanas uz ielas pusmūža arhitekta Franča mierīgā dzīve sagriežas kājām gaisā. Gribēdams sievai pierādīt, ka spēj rīkoties vīrišķīgi, viņš dodas nokārtot rēķinus ar varmāku, un situācija kļūst nekontrolējama. Ar laiku galvenais varonis sāk saskatīt sakarības starp uzbrucēju un sievas pēkšņo grūtniecību, turklāt jaunās ģimenes idilli izjauc noslēpumains šantāžists, kurš mēģina Franci piespiest izdarīt noziegumu. Iedomas un realitāte savijas spriedzes pilnu notikumu virknē, kas noved pie negaidītām sekām.

Galvenās lomas filmā atveido Kaspars Znotiņš, Maija Doveika un Kaspars Zāle. Tās producents ir Roberts Vinovskis, režisors un scenārists – Aiks Karapetjans, operators Jānis Eglītis, komponists – Andris Dzenītis, mākslinieks – Aivars Žukovskis. Filma tapusi "Studijā Lokomotīve".

Aiks Karapetjans ir viens no savas paaudzes talantīgākajiem režisoriem. Ieguvis maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā kinorežijas specialitātē, studijas turpinājis Parīzes kinoskolā ESEC. "Pirmdzimtais" ir Karapetjana trešā spēlfilma un trešā sadarbība ar "Studiju Lokomotīve", producentu Robertu Vinovski un operatoru Jāni Eglīti. Debijas spēlfilmas "Cilvēki tur" pirmizrāde notika prestižajā Karlovi Varu starptautiskajā kinofestivālā 2012. gadā, režisora nākamā spēlfilma, šausmu žanra darbs "M.O.Ž." tika izrādīts svarīgākajos žanra filmu festivālos Kanādā un ASV, vēlāk arī daudzos nozīmīgos Eiropas festivālos, kā arī nonāca kinoteātru repertuārā ASV.

Paralēli darbam kino režisors ir iestudējis arī publikas un kritiķu augsti novērtētas operas un teātra izrādes, piemēram, "Seviļas bārddzinis" saņēma "Latvijas gāzes" Gada balvu operai kā 2010./2011. gada sezonas labākais jauniestudējums. 2013. gadā Karapetjans iestudēja Šekspīra "Venēcijas tirgotāju" Nacionālajā teātrī, 2016. gadā – operu "Fausts", kas saņēmusi Lielo mūzikas balvu un nominēta "Spēlmaņu nakts" balvai. Pašlaik režisors strādā pie operas "Karmena" iestudējuma Francijā, Monpeljē operā, kura pirmizrāde paredzēta 2018. gada 16. martā.