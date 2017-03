Pasakā 'Skaistule un briesmonis' debitēs pirmais Disneja filmu homoseksuālais varonis

Foto: Publicitātes attēls

Jaunākajā Volta Disneja studijas filmā – "Skaistule un briesmonis" ("Beauty and the Beast") – viens no varoņiem tiks spēlēts kā atklāts gejs, žurnālam "Attitude" atklājuši filmas veidotāji. Šī būšot pirmā reize, kad homoseksuāls tēls parādās kādā no pilnmetrāžas filmām, ko izdevis Disneja uzņēmums.