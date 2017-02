Pasniegtas 'Zelta avenes' gada sliktākajām filmām

"Oskara" balvas ceremonijas priekšvakarā tradicionāli notikusi "Zelta aveņu" ( Golden Raspberry, arī Razzie) balvu dalīšana, kas tradicionāli tiek piešķirta gada sliktākajām filmām. Šogad parodijceremonijā teju visas galvenās "Zelta avenes" tikušas dokumentālajai filmai par Hilariju Klintoni "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party".