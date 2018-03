Latvijas Televīzijā (LTV) noslēdzies ikgadējais dokumentālo īsfilmu konkurss "Latvijas kods. Latvija šodien", un finansējumu šogad nolemts piešķirt sešiem projektiem, portālu "Delfi" informē LTV pārstāvji.

Konkursa ietvaros atbalstīti projekti: “Terapija”, režisors Armands Začs (SIA “Mistrus Media”); “Trillium”, režisore Zane Gargažina (SIA “Sports Da Vision”); “Brālis”, režisors Olafs Okonovs (SIA “Skuba Films”); “Pārcelšanās”, režisors Kārlis Lesiņš (SIA “Woodpecker Pictures”); “Sencis”, režisors Toms Upītis (SIA “FTP Production”), un “Dabas liegums – Zilaiskalns” režisore Liene Laviņa-Kalnaella (SIA “Filmu studija Rija”).

Darbs pie konkursā uzvarējušo filmu veidošanas sāksies marta beigās, piesaistot gan ārvalstu, gan Latvijas dokumentālā kino ekspertus.

“Konkurss “Latvijas kods. Latvija šodien” ir iespēja dažādu paaudžu režisoriem meklēt, izzināt un atrast šodienas Latviju. Būtiski, ka katrs šobrīd atrastais kods ir mūsdienu sabiedrībā fiksēts fenomens. Projekts “Latvijas kods. Latvija šodien” valsts simtgades laikā, piedāvās plašu tēmu spektru, kas no šodienas skatu punkta raudzīsies uz dažādiem mūsdienu sabiedrības nākotnes aspektiem,” stāsta projekta vadītāja Zane Valeniece. Viņa piebilst, ka šogad darbs pie filmu izvērtēšanas bijis līdz šim sarežģītākais, jo iesniegto projektu saturiskā un mākslinieciskā kvalitāte ir augstā līmenī.

Jaunā režisora Armanda Zača filma “Terapija” ir stāsts par Mārtiņu, trīsdesmit gadus jauna vīrieša, centieniem ieviest dzīvē radikālas pārmaiņas. Vai filmas galvenais varonis spēs stāties pretim šodienas realitātei, saraujot saites ar pagātnes rēgiem, lai spētu noticēt nākotnei?

Filma “Trillium” ir režisores Zanes Gargažinas debija dokumentālajā kino, kas vēstīs par identitāti nākotnes izteiksmē. Kā saglabāt līdzsvaru starp divām it kā savstarpēji konkurējošām tendencēm: nacionālās identitātes izjūtu un modernās pasaules pilsoņa apziņu? Filmas galvenais varonis būs lībietis, mākslinieks un dzejnieks Valts Ernštreits.

Olafa Okonova veidotā filma “Brālis” ir stāsts par diviem brāļiem Kristu un Kristapu Kaņukiem. Kristaps dzimis ar smagu diagnozi – viņš ir piesaistīts ratiņkrēslam. Krists brālis ir aktīvs, nodarbojas ar BMX freestyle. Stāsts būs par savstarpēju uzticēšanos un mīlestību, par vērtībām, kas ir dzīves pamats šobrīd un nākotnē.

Režisora Kārļa Lesiņa filma “Pārcelšanās” būs stāsts par fiksētu iekšējās migrācijas fenomenu jeb urbanizācijas procesu – ceļš prom no Rīgas uz Cēsīm. Satiekot “alternatīvās dzīves” karognesējus un sastopoties ar reālām problēmām, kas saistās ar šo procesu, filmas galvenais varonis Jānis Milzarājs skaidros, vai tiešām šis fenomens – ceļš prom no Rīgas – ir tik rožains, kā sākumā varētu šķist.

Filma “Dabas liegums – Zilaiskalns”, ko veidos režisore Liene Laviņa-Kalnaella, ir stāsts par sabiedrības zinātkāres un kultūrvēstures mijiedarbību. Zilaiskalns – Latvijas spēka vieta – ir viena no to saskares punktiem. Šogad tur tiks veikti urbumi kalna vidienē, lai pārbaudītu teoriju, ka zem Zilākalna atrodas celtne. Vai mūsdienu zinātnes potenciālie nākotnes tehnoloģiju sasniegumi spēj atklāt gadsimtiem neizdibinātus noslēpumus?

Filma “Sencis” būs režisora Toma Upīša debija dokumentālajā kino. Filma būs veltījums visiem bērniem, kas auguši bez viena no vecākiem. Dvīņu brāļi, kuri bērnībā auguši tikai ar mammu un omīti, dosies ceļā uz Troitslu meklēt savu nekad nesatikto tēvu. Ikvienam ir bail no nākotnes, no nezināmā, tādēļ filmas mērķis ir fiksēt šo laikmeta iezīmi kā iedrošinājumu – lai domātu par nākotni, ir tai jātuvojas jeb jāpārvar bailes.

Filmu projektus izvērtēja konkursa žūrija: projekta “Latvijas kods. Latvija šodien” vadītāja Zane Valeniece, LTV Filmu iepirkšanas nodaļas vadītāja Šarlote Līduma, LTV satura redaktore Anna Platpīre, LTV satura redaktore Vikija Valdmane-Rozenberga, LSM atbildīgā redaktore Marta Cerava, Baltijas Mediju izcilības centra vadītāja Rita Ruduša un VKKF Filmu nozares eksperte Arta Ģiga.

Konkurss “Latvijas kods. Latvija šodien” tiek organizēts jau sesto gadu. Projekts īstenots sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu un Nacionālo Kino centru. Tā mērķis ir atbalstīt filmas, kas dokumentē Latvijas dzīvi, vidi un cilvēkus šodien, meklē plašāku sociālo, kultūras un vēstures kontekstu un atsedz laikmetam raksturīgas tendences dažādās dzīves jomās. LTV ēterā filmas būs skatāmas valsts svētku laikā novembrī.

Vairāk informācijas par konkursu LTV mājaslapā.