Pekinas kino festivāls izņem no programmas 'oskaroto' filmu par gejiem

Pekinas Starptautiskais kinofestivāls atsaucis no programmas "Oskara" balvu ieguvušo drāmu "Call Me By Your Name" ("Sauc mani savā vārdā"), kas vēsta par divu vīriešu mīlestību, ziņo aģentūra "Reuters".