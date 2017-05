4. maijā pirmizrādi piedzīvojusi dokumentālā filma "Okeāna saviļņotie" – stāsts par Kārļa Bardeļa un Ginta Barkovska piedzīvojumu, airu laivā šķērsojot Atlantijas okeāna dienvidu daļu, portālu "Delfi" informē filmas veidotājs Sandijs Semjonovs.

Bardelis un Barkovskis ir pirmā komanda pasaulē, kas to paveikusi ar airu laivu, bez pavadošā sastāva. Filmas pirmizrādei tika izraudzīta neatkarības atjaunošanas diena, jo arī arī Latvijas valsts atjaunošana, līdzīgi kā okeāna šķērošana, prasa drosmi un uzdrīkstēšanos, uzsver filmas veidotāji.

Filmas autors Sandijs Semjonovs saka: "Šī filma ir stāsts par izaicinājumiem. Par iziešanu ārpus komforta zonas, ārpus ierastā. Par to, kas ved cilvēkus uz priekšu - uz jauniem mērķiem un jauniem sasniegumiem. Par to nesamierināmo dziņu atklāt pasauli no jauna. Par to labo, kas mīt katrā no mums…".

Filma "Okeāna saviļņotie" dokumentē kā plānoto 100 dienu vietā okeānā tiek pavadītas 142 dienas. Filmā ietverts ceļš no paša sākuma – treniņiem, veiksmēm un neveiksmēm līdz maģiskajam brīdim – krasta sasniegšanai saviem spēkiem, neizmantojot motorizēto transpotu. Filmas autoru mērķis ir parādīt kā gandrīz neiespējamais kļūst iespējams. Kā ar prieku darot var sasniegt pat šādus, prātam neaptveramus apvāršņus. Viņu piedzīvojums ļauj iepazīt gan okeāna varenību, neaprakstāmo skaistumu un nepiesārņotību, kā arī to cik okeāns var būt nežēlīgs un bīstams. Filmā tiek atspoguļota abu ceļotāju ikdiena, milzīgais prieks, kad viņi no garāmbraucošiem kravas kuģiem iegūst svaigu pārtiku un zāles. Filma rāda cik garšīgs un sulīgs var būt ābols pēc divu mēnešu airēšanas okeānā vai cik neticami var šķist vēlme tikt pie maizes, siera un sviesta okeāna vidū, kā arī par pārdzīvojumiem, nedrošību un bezcerību, kas dažkārt cilvēku pārņem dabas priekšā.

"Mēs esam tik mazi, salīdzinot ar to cik plašs un varens ir okeāns. Un tieši beidzamais posms ceļojumā lika viņiem saņemt visus fiziskos un garīgos spēkus un par spīti straumēm, izairēt krastā," saka Kārlis Bardelis.

Filma tiks izrādīt kinoteātrī "Citadele", vēlāk arī Latvijas skolās. Filmas pirmizrāde 4. maijā nav izraudzīta nejauši. Tieši pirms gada 4. maijā airētāji sāka savu ceļu no Namībijas ostas Ludericā uz Brazīlijas krastiem.

Filmas garums 65. minūtes. Tā tapusi filmu studijā "Skuba films".

Filmas autori: Sandijs Semjonovs, Laura Rožkalne-Ozola, Kārlis Bardelis, Egons Kronbergs, Artis Dukaļskis un citi.