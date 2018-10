Filma ir personisks rakstnieces Gundegas Repšes stāsts par Kurtu Fridrihsonu – mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru, ieslodzīto un nonkonformistu Latvijas vēstures līkločos. No 12. oktobra plānoti filmas seansi Latvijas lielākajās pilsētās.

Filmas "Kurts Fridrihsons" scenārija autore Gundega Repše par Kurtu Fridrihsonu stāsta: "Viņa personības izstarojums ir pat pāraudzis viņa mākslas nozīmību, jo nepakļāvīgu un vienlaikus mākslā spilgtu cilvēku padomju Latvijā nebija daudz. Kā brēcošs kontrasts padomju dzīves īstenībai bija šarms un vieglums, ko Fridrihsons nesa sev līdzi no pirmskara civilizētās Eiropas un brīvās, pazaudētās Latvijas. Viņš bija paraugs un iedvesmas impulss daudziem cilvēkiem, kuru garīgā pasaule negribēja pieņemt pastāvošo sistēmu. Visu dzīvi, ne tikai vēlāk slavenās "franču grupas" periodā. Oficiāli pieklusināts, bet sava laika sabiedrībā ļoti populārs."

Pēc filmas pirmizrādes no 12. oktobra Kurta Fridrihsona unikālais dzīvesstāsts tiks šķetināts uz lielajiem ekrāniem visā Latvijā, Rīgā to demonstrēs arī kinoteātri "Kino Citadele" un "K.Suns". Seansi ārpus Rīgas sākas 12. oktobrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" pulksten 14.00 un Liepājas Latviešu biedrības namā pulksten 16.00. Talsu kinoteātrī "Auseklis" filmu demonstrēs 14. oktobrī pulksten 18.30. 15. oktobrī pulksten 18.00 "Kurts Fridrihsons" satiksies ar skatītājiem Latgales vēstniecībā "Gors", savukārt 17. oktobrī pulksten 18.00 to demonstrēs Ventspils kultūras centrā. Filma "Kurts Fridrihsons" ir iekļauta arī Madonas kinoteātra "Vidzeme", Valmieras "Kino Gaisma" un Daugavpils "SilverScreen" repertuārā. Ar projekta "Kinopunkts" starpniecību Gundegas Repšes un Dzintras Gekas stāsts par Kurtu Fridrihsonu nonāks arī pie skatītājiem vairāk nekā 60 Latvijas pilsētu un novadu kultūras namos.

Filma "Kurts Fridrihsons" veidota studijā "Sibīrijas bērni". Režisore un producente Dzintra Geka, scenārija autore Gundega Repše, operators Viktors Gribermans. Kurta Fridrihsona lomā Tālivaldis Lasmanis. Filmā atskaņoti Gustava Fridrihsona un Pētera Vaska skaņdarbi. Filma par Kurtu Fridrihsonu tapusi trīs gadu garumā – no 2015. līdz 2018. gada septembrim –, filmēts septiņās valstīs, Francijā pat divas reizes.