Kinoteātrī "Splendid Palace" 14. maijā Latvijas pirmizrādi piedzīvos franču izcelsmes režisora un mūziķa Siegfried mākslas filma "Rīga (dublis 1)", kā arī tiks prezentēts filmas mūzikas celiņa ieraksts vinila formātā, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

Filma tapusi trīs gadus, un tā ir veltīta pilsētas īpašajam šarmam un cilvēkiem, neaizmirstot par sievietēm, jo režisors uzskata, ka arī Rīgai piemīt sievietei raksturīgais vitālais un enerģiju ģenerējošais tēls. Filma ir kaleidoskopisks stāsts par četrām sievietēm. Elita ir kaislīga aktrise; Elīna – viņas meita, kura studē mākslu –, Iveta ir gide; Paulīna – baletdejotāja. Viņas visas ir iemīlējušās un filmas gaitā piedzīvo emocionālus satricinājumus. Vīriešu trūkums Rīgā dara šīs sievietes teju vai trakas. Filmas varoņu pārdzīvojumu mokas un skaistums parādīts daudz tuvāk un intīmāk, nekā jebkurā no iepriekšējām režisora filmām.

Siegfried dzimis Francijā 1973. gadā, apguvis čellu, perkusijas un klavieres. Viņa pirmā pilnmetrtāžas filma – "Louise (Take 2)" (1998) tika demonstrēta Kannu kinofestivāla "Un Certain Regard" programmā, un "Sansa" (2004) tika skatīta "Ceturtās nakts reitings" programmā, kā arī šī paša gada rudenī filma tika rādīta leģendārajā kino festivālā "Arsenāls", Rīgā. Siegfried un viņa filma "Kinogamma" (2008) divās daļās bija Stambulas kinofestivāla viesis 2009. gadā. Savukārt "Rīga (dublis 1)" savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2017. gada "Black Nights" festivāla (Tallinā) svētku programmā "Rebels With Cause".

Tāpat Siegfried ar Rīgu saistīts jau vairākus gadus, jo kopš 2011. gada regulāri dažādu mūziķu sastāvā koncertē Kaņepes kultūras centrā, kā arī 2013. gada rudenī ar foto personālizstādi, filmu retrospekciju un koncertu uz "Splendid Palace" skatuves piedalījās "Rīgas Laiks" organizētajā festivālā.

Filmā galvenās lomas atveido Jaunā Rīgas teātra aktieri Evita Kļaviņa, Iveta Pole, Kaspars Znotiņš un Ivars Krasts, jaunie un daudzsološie aktieri Elīna Vaska, Niklāvs Kurpnieks, baletdejotāja Paulīna Druka, kā arī vairāki ar skatuves mākslu nesaistīti personāži – Antons Ugjumovs, Gustavs Krievkalns, Arnis Rītups, Toms Grīnbergs un citi.

Ne tikai neprofesionālu aktieru iesaiste filmēšanas procesā, bet arī ikdienas procesu dokumentēšana, reālas lokācijas, improvizācija darbā ar aktieriem raksturo filmēšanas metodi. Siegfried uzskata, ka darbojoties improvizācijas tehnikā, nevienam no iesaistītajiem nav iespēju tēlot, jo viss notiek pa īstam filmēšanas brīdī. Tāpēc arī montāžas procesā tika izvēlēts "dublis 1". Tas attiecas ne tikai uz aktieriem, bet arī uz izvēlētajām lokācijām un tur notiekošo, jo gan filmēšanas lokācijas – Jaunais Rīgas teātris, Latvijas Nacionālā opera un balets - reālas izrādes laikā un aizkulisēs, reāli bāri – tika saskaņotas pēdējā brīdī. Tāpat arī uz ielas ieraudzīti notikumi nokļuvuši režisora kameras acs redzes lokā.

Filma tapusi uz visu iesaistīto brīvprātības principiem, trīs nedēļu laikā, trīs cilvēku komandas sastāvā ar daudzu citu cilvēku atbalstu un līdzdalību. Tāpēc nozīmīgs notikums ir piedzīvot, kā Siegfried mīlas stāsts ar Rīgu daudzu gadu garumā ir pārvērties pilnmetrāžas filmā.

Filmas montāžu veikuši divi izcili montāžas režisori Ivans Ļebedevs, kurš strādājis pie Borisa Hļebņikova "Aritmijas", Alekseja Germana "Garpastum" un Herve Šnaids (Herve Schneid) – Larsa fon Trīra "Eiropa", Sallijas Poteres "Orlando" un "Tango stunda", un Žana Pjēra Ženē "Amēlija" un "Delikateses".

Vienlaicīgi ar filmas pirmizrādi Latvijā tiek izdots arī filmas skaņu celiņš vinila formātā, kurā apkopoti dzīvo improvizāciju ieraksti vairākos koncertos Kaņepes kultūras centrā kopā ar profesionāliem Latvijas mūziķiem – bundzinieku Arti Orubu, kontrabasistu Edvīnu Ozolu un džeza saksofonistu Tomu Rudzinski, un elektroniskā daļa, ko Siegfried radījis kopā ar Tomasu Bagalteru (Thomas Baghalter) no elektroniskās mūzikas apvienības "Daft Punk". Plate ir izdota ierobežotā tirāžā (500 eks.), to varēs iegādāties 14. maijā, "Splendid Palace", pirmizrādes laikā.