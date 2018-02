Režisors Giljermo del Toro sestdien ieguvis ASV Režisoru ģildes galveno balvu par savu fantastikas filmu "The Shape of Water" ("Ūdens forma"), kas šogad nominēta 13 "Oskara" godalgām un pirms divām nedēļām jau saņēma arī Producentu ģildes balvu.

Del Toro šogad jau ieguvis arī "Zelta globusu" kā labākais režisors.

Uz Režisoru ģildes galveno godalgu pretendēja arī Grēta Gerviga par filmu "Lady Bird" ("Lady Bird: Laiks lidot"), Kristofers Nolans par "Dunkirk" ("Denkerka"), Mārtins Makdonafs par "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas Misūri štatā") un Džordans Pīls par komēdijtrilleri "Get Out" ("Prom").

Režisoru ģildes balvu par labāko debiju režijā saņēmis Džordans Pīls.