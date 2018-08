Rīgas Starptautiskā kino festivāla (RIGA IFF) bērnu filmu programmas Kids Weekend ietvaros 21. oktobrī pulksten 11 kinoteātra Splendid Palace būs skatāma animācijas īsfilmu izlase pašiem jaunākajiem – pirmsskolas vecuma skatītājiem. Sekojot pērn iedibinātajai tradīcijai, to veido festivāla vieskurators, un šogad tā ir dzejniece un bērnu grāmatu autore Inese Zandere , portālu "Delfi" informē festivāla pārstāvji.

"Kultūras konteksti, kas mīt bērnam domātā mazā filmiņā, veido cilvēku, sagatavo gultni iespaidiem, kas nāks klāt nākotnē, un pārbaudījumiem, kas būs jāizdzīvo, saglabājot sevi kā veselumu," uzrunā skatītājus Inese Zandere. Animācijas īsfilmu izlase ir īpaši paredzēta visjaunākajiem bērniem, kuriem, iespējams, šis ir dzīvē pirmais kinoteātra apmeklējums. Ineses Zanderes atlasītie darbi tiks izrādīti aptuveni stundu ilgā seansā – šāds seansa ilgums, kā pierādījies, ir pirmsskolas vecuma publikai vispiemērotākais. Izlasē iekļautas beidzamajos gados radītas animācijas īsfilmas no Lietuvas, Krievijas un Francijas, tostarp arī no starptautiski atzītās kinoskolas La Poudrière un slavenās studijas Les Films du Nord. Šīs animācijas filmas raksturo atjautīgi stāsti, oriģināla vizuālā valoda un rotaļīgs sirsnīgums, kam, jācer, piemitīs spēja Rīgas vēsturiskā kinoteātra Splendid Palace Lielo zāli no jauna piepildīt ar bērnu smiekliem un priecīgo čalošanu.

Festivāla vieskuratoru darbošanās bērniem paredzēta kultūrsatura radīšanā nav nejaušība – Ineses Zanderes sarakstītās bērnu grāmatas ir vērtīgs un unikāls pienesums Latvijas bērnu literatūrai, jo viņas godīgums, iztēles nepieradinātība un stāstījuma forma spēj bērnus izklaidējoši aizraut, vienlaikus emocionāli bagātinot. Ineses Zanderes rokraksts samanāms arī izraudzītajās īsfilmās – tās ir "zanderiskas", kā atlases procesā sacīja pati autore

Programma Kids Weekend tiks izrādīta 20. un 21. oktobrī. Šajā nedēļas nogalē gaidāmas aizraujošas tikšanās ar Eiropas jaunākajiem kinodarbiem – piedzīvojumu spēlfilmām no Norvēģijas, Serbijas un Igaunijas, pilnmetrāžas animācijas detektīvu no Zviedrijas, kā arī ar bērnu literatūras autores Ineses Zanderes veidoto animācijas īsfilmu programmu. Gaidot izraudzīto seansu, kā arī pēc tā, visi tiks laipni aicināti pavadīt laiku sadarbībā ar interjera salonu Hemma ierīkotajā rotaļu zonā jeb štābiņā.

Biļetes uz animācijas īsfilmu izlases seansu pieejamas iepriekšpārdošanā festivāla mājaslapā.

Jau ziņots, ka Rīgas Starptautiskais kino festivāls norisināsies no 18. līdz 31. oktobrim kinoteātros Splendid Palace, KSuns, Kino Bize un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Festivāla ietvaros notiks vairāk nekā 100 filmu seansi 12 programmās, ko papildinās lekcijas, diskusijas un citi pasākumi.