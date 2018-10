Īpašā atzinība par "izcilu operatora darbu, īpatnēju vēstījuma pasniegšanu un aizkustinošu skaņu režiju" piešķirta norvēģu režisoram Jūnasam Macovam Gulbrannsenam par viņa filmu "Ēnu ieleja" (Skyggenes dal).

Pilnmetrāžas filmu konkursa skatē tiek iekļauti darbi, kas tapuši Baltijas jūras reģionā. Galvenā balva ir mākslinieka Ervina Broka bronzā veidots festivāla simbols – Rīgas gailis. Tas sastāv no astoņām daļām, lai atgādinātu, ka filma top tikai kopdarbā. Uzvarētājs saņēmis arī naudas balvu – 2000 eiro.

Šogad žūrijas locekļi bija Rainers Sarnets, Igaunijas teātra un kino režisors, kura filma "Novembris" ieguva galveno balvu "Riga IFF 2017", Barbora Ligasova, Čehijas Kino centra pārstāve, Dorota Leha, Toronto Starptautiskā kinofestivāla pārstāve, Anna Metele, Helsinku Starptautiskā kinofestivāla vadītāja, kā arī latviešu producents Roberts Vinovskis.

FIPRESCI Latvijas nodaļas žūrija piešķīra savu balvu Zviedrijas režisora Jespera Ganslanta filmai "Džimijs" (Jimmie), kas stāsta par četrus gadus veco Džimiju un "haosu, kura liecinieks viņš ir, izmantojot emocionālus tuvplānus un nelineāru stāstījumu."

Savukārt Riga IFF Jauniešu žūrija apbalvoja ar "Youth Matters" godalgu Krievijas režisoru Alekseju Fedorčenko par filmu "Annas karš" (Война Анны).

Festivāla Jauniešu žūrijas sastāvā bija Alberts Roze, Elza Marta Ruža, Pauls Rubens and Anete Dance.

Festivāla partnera "Splendid Palace" balvu saņēma režisora Jāņa Ābeles debijas filma plinmetrāžā – "7 miljardi gadu pirms pasaules gala", savukārt Īpašā naudas balva, izvērtējot Baltijas kino ainavas "Home Made" programmā iekļautos darbus, nonāca režisora Ivara Selecka rokās par dokumentālo filmu "Turpinājums". Šī balva paredzētā kā atbalsts tās turpinājuma tapšanai. Filma iepriekš izraudzīta kā Latvijas pieteikums 91. Amerikas Kinoakadēmijas balvai kategorijā "Labākā filma svešvalodā".

Festivāla īsfilmu, eksperimentālā kino un mūzikas video programmas "Short Riga" Starptautiskā konkursa skates galvenā balva tika pasniegta Veizera Herviha īsfilmai "Valdības māja" (Haus Der Regierung). Starptautiskās žūrijas lēmums: "Balvu jāsaņem šai filmai, kas balstīta sabiedrības vērojumā un, izvairoties no klišejām, ārkārtīgi īpatnēji un mākslinieciski izmanto žanra stilistiskās signatūras. Šī abstraktā šausmu filma sajauc kopā izpildītājmākslu ar spokainu skaņu režiju un ļoti precīzu un ekstrēmu mizanscēnas izpēti, izmantojot hipnotisku gaismošanu. Balvu saņem filma, kas, mūsu skatījumā, iemieso visu, kas jāiemieso eksperimentālai filmai. Patiesi eksperimentālai."

Ar Īpašās atzinības godalgām tika apbalvotas trīs filmas: Arkeša Adžaī "Liepu koks" (Der Lindenbaum) kategorijā "Spraigas darbības īsfilma", Martinas Skarpelli "Ola" (Egg) kategorijā "Animācija" un Korinas Švingrūberes Iličas "Viss iekļauts" (All Inclusive) kategorijā "Dokumentālā īsfilma".

"Short Riga" Starptautiskās žūrijas locekļi bija Pērs Fikse, Norvēģijas īsfilmu festivāla "Minimalen" direktors, Kintisa Lundgrēna, Igaunijas un Horvātijas animācijas filmu režisore un māksliniece, Jānis Putniņš, Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas vadītājs, režisors un pētnieks, Ieva Viese-Vigula, latviešu rakstniece un kinokritiķe, kā arī Enriko Vannuči, īsfilmu programmu konsultants Venēcijas kinofestivālā un Kvebekas pilsētas kinofestivālā.

"Short Riga" Baltijas mūzikas video (BMV) konkursa skates balva tika piešķirta Zanei Zelmenei par mūzikas video "Space Hammer", kas veidots grupai "Kodek". Žūrijas vērtējuma pamatojums: "Latvijas noslēpumainā Pokaiņu meža intuitīvais, romantiskais atainojums, kas uzņemts melnbaltā stilistikā ar neprātīgiem gaismojuma efektiem, skaisti saskan ar modulārā tehno "Kodek".

Filmēšanas vieta ir izcila izvēle – tā kā daudz Eiropas dabisko mežu ir izpostīti, šis ir tiešs atgādinājums, cik svarīgas un skaistas ir šādas vietas un kāpēc tās jāsaglabā. Tas arī vairo "Kodek" pievilcību, un Zelmene apliecina sevi kā daudzsološa un oriģināla vizuālā māksliniece."

Īpašās atzinības balvu saņēma "Ir baigi apjaust, ka esi šeit", Pētera Tenisona režisētais videoklips Latvijas mūziķim Imantam Daksim, un "All About Love", Pijusa Vēbera režisētais videoklips grupai "Daddy Was A Milkman".

BMV starptautiskās žūrijas sastāvā bija Džesika Manštetena, Oberhauzenas Starptautiskā īsfilmu festivāla Vācijas mūzikas videoklipu konkursa skates un Starptautiskās mūzikas video skates kuratore, mūziķis Juris Simanovičs, audiovizuālo mediju māksliniece, vīdžeja INA VARE un Reklāmas dizaina programmas pasniedzēja Inese Vēriņa-Lubiņa, Lielbritānijas Apvienotās Karalistes mūzikas interneta žurnāla "Gigwise" redaktors Kajs Trevors un Igaunijas mūzikas pasākumu producente Kristine Kebinau.

Riga IFF Bērnu žūrija piešķīra savu balvu Norvēģijas režisora Kristiana Lū filmai "Los Bando". 11 gadus vecā žūrijas locekle Krista pamato savu vērtējumu: "Es vēlos pateikties Norvēģijas filmēšanas grupai par tik skaistas filmas uzņemšanu. Filmu piepilda mūzika un tā aizved ceļojumā cauri visai Norvēģijai. Filma iedvesmoja mani uzdrošināties sapņot un nebaidīties no šo sapņu īstenošanas. Noskatoties "Los Bando", es sapratu, ka draudzības veidošanai ir nepieciešamas noteiktas iemaņas un vienmēr jābūt patiesam pret draugiem, jo – ja ne pret viņiem, pret ko tad?" Festivāls ieguvis šīs filmas izplatīšanas tiesības Latvijā.

Šogad Riga IFF Bērnu žūrijā strādāja Arvena Lote Kravčenko, Jēkabs Blanks, Nils Klaverī, Krista Kušķe, Linda Saviča, Žanete Blanka, Ieva Bille un Kate Štāla.

Rīgas Starptautiskais kino festivāls norisinās no 18. līdz 31. oktobrim kinoteātros Splendid Palace, KSuns, Kino Bize, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes Kultūras centrā. Festivāla ietvaros notiek vairāk nekā 120 filmu seansi 12 programmās, ko papildina lekcijas, diskusijas un citi pasākumi. Plašāk par turpmākajiem seansiem un norisēm – festivāla mājaslapā.