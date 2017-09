Riga IFF konkursa programmā ik gadu tiek izraudzīti 8 līdz 10 darbi no Baltijas jūras reģiona. Konkurss nenosaka ne žanra, ne stila ierobežojumus, tādēļ programmā var atrasties gan dokumentālais, gan spēles, gan animācijas, gan starpžanru kino. Šī programma veidota, galvenokārt lūkojoties pēc savdabīga režijas rokraksta, pārsteidzošiem atklājumiem stāstniecībā, montāžā vai kadra estētikā.

Riga IFF balvai izvirzītos pretendentus vērtē starptautiska kino profesionāļu žūrija. Šogad žūrijas sastāvā ir Somijas Lapzemē notiekošā Pusnakts saules kinofestivāla (Midnight Sun Film Festival) radošais direktors Timo Malmi, Kotbusas kinofestivāla programmu direktors Bernds Buders, Lietuvas Kino centra reklāmas, informācijas un kino mantojuma nodaļas vadītāja Dovile Butnorjūte, Karlovivaru Starptautiskā kinofestivāla programmu daļas pārstāve Lenka Tirpākova un latviešu kinorežisors, profesors un teorētiķis Dāvis Sīmanis. Visu konkursā vērtēto filmu veidotāji gaidāmi Rīgā.

Pirmo reizi festivāla vēsturē konkursa laureātam tiks pasniegta naudas balvas 2000 eiro apmērā. Kā katru gadu, konkursa laureāts saņem arī Riga IFF balvu – sadarbībā ar mākslinieku Ervīnu Broku veidoto festivāla simbolu – gaili, kas sastāv no astoņām daļām.

Līdzās pilnmetrāžas konkursam, norisināsies "Short Riga" konkurss, kura ietvaros starptautiska žūrija izvērtēs 32 atlasītos darbus. Tās sastāvā – producente Antra Gaile, Vintertūras Starptautiskā īsfilmu festivāla atlases komisijas loceklis Kristians Starks, Bukarestes Starptautiskā eksperimentālā kino festivāla koordinators un kurators Dans Angelesku, Oberhauzenes Starptautiskā īsfilmu festivāla atlases komisijas loceklis Rainhards Volfs, zviedru māksliniece Juanna Rītela un māksliniece Maija Kurševa.

Savukārt Baltijas mūzikas video konkurss šogad norisināsies jau trešo reizi. Tā žūrija – Polijas Starptautiskā operatormākslas festivāla "Camerimage" mūzikas videoklipu sadaļas vadītājs Kamils Horodeckis, Tallinas Kultuuriklubi Kelm programmu un mārketinga nodaļas vadītāja Līsa Lahmetsa, mūzikas un kultūras žurnālists, Viļņas kinofestivāla Kino Pavasaris ietvaros notiekošā Lietuvas mūzikas videoklipu konkursa līdzdibinātājs Karolis Vīšņausks, režisors Uģis Olte un Berlīnē dzīvojoša mākslas, kultūras, mūzikas un slavenību dzīves apskatniece no Kanādas, kura sadarbojas ar The Guardian, VICE, Harper's Bazaar un The New York Times – Nadja Sajedža.

Jau ziņots, ka Riga IFF šogad norisināsies no 7. līdz 17. septembrim, piedāvājot deviņas filmu programmas un 120 filmas."

Vairāk informācijas un biļetes – festivāla mājaslapā.