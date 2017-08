Šā gada 9. septembrī pulksten 11.00 Rīgas Starptautiskā kino festivāla programmas "Kids Weekend" ietvaros pirmizrādi piedzīvos animācijas studijas "Atom Art" jaunākā filma "Bize un Neguļa", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

25 minūšu garā filma ir stāsts par iztēles bagātu, aktīvu meiteni Bizi, kura kopā ar savu draugu Neguļu nepacietīgi gaida Ziemassvētku brīvdienas. Visus brīvdienu plānus izjauc Bizes brālīša ierašanās ģimenē. Sajūtas, ar kurām nākas tikt galā Bizei, būs pazīstamas ikvienam, kuram ir nācies dalīt vecāku uzmanību ar brāli vai māsu.

Stāsta ideja pieder scenārija autorei Lotei Eglītei: "Stāsts "Bize un Neguļa" ir mazliet autobiogrāfisks. Es spilgti atceros to dienu, kad no Dzemdību nama mājās tika atvests mans brālītis. Tad es sapratu, ka vairs nebūšu "ģimenes naba". Viss tālākais bija jaunās realitātes pieņemšana, un tieši par to ir šis stāsts."

Šīs sajūtas no vecāku skata punkta pazīstamas arī filmas režisoram Edmundam Jansonam: "Manai meitai ikdienā nākas sadzīvot ar diviem jaunākiem brāļiem, kuriem, viņasprāt, tiek daudz vairāk uzmanības. Manā gadījumā filma "Bize un Neguļa" ir sava veida saruna ar maniem bērniem par šo tēmu. Tajā pašā laikā es ceru, ka filma būs košs un aizraujošs kino piedzīvojums ikvienam skatītājam."

Filma "Bize un Neguļa" tapusi ar Latvijas Nacionālā Kino centra, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Eiropas savienības programmas "Media" atbalstu. Rudenī un ziemā to paredzēts izrādīt dažādos kinoteātros un kultūras namos visā Latvijā.