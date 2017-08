Riga IFF programmā 'In Kino Veritas' erotiskā šausmu filma 'Zirneklis' ar Aurēliju Anužīti

Šogad festivāla retrospektīvas un izpētes programma pievērsīsies ekstravagantās "B-filmas" tēmai, tiecoties izzināt šīs kategorijas robežas, mītus un spilgtākos paraugus. "B-filma" joprojām kalpo kā savu ideju un spēju izmēģinājumu teritorija režisoriem, savukārt tās klasika būtiski iespaido mūsdienu kino.

Kā portālam "Delfi" atklāj pasākuma rīkotāji, programmas atklāšanā gaidāma Latvijas vēsturē pirmā un pagaidām vienīgā erotiskā šausmu filma – Vasīlija Masa režisētais "Zirneklis" ar Aurēliju Anužītigalvenajā lomā.

Kā stāsta programmas kuratore Sonora Broka: "Pienācis brīdis, kad "B kino" iestiepj savus taustekļus "In Kino Veritas". Tā raksturu vislabāk ataino filmu plakāti – ekspresīvi, koši, dažkārt šokējoši. "B kino" jēdziena izpratne laika gaitā attīstījusies no mazbudžeta kino līdz tādam, ko raksturo diezgan precīza sižetiskā, kinematogrāfiskā un estētiskā palete. No jūras iznākoši nezvēri, tomāti-slepkavas, dažnedažādi agresīvi noskaņoti insekti līdztekus kovbojiem un atriebīgām liktenīgajām skaistulēm tā sauktajās "sexploitation" jeb sekspluatācijas filmās. "B kino" kalpojis kā iedvesmas avots Mārtinam Skorsēzem un Kventinam Tarantīno. Tas noteikti iedvesmos arī Riga IFF skatītāju!"

Šogad līdzās programmas kuratorei Sonorai Brokai pieaicināts vieskurators – režisors Aiks Karapetjans. "Pirmo reizi Rīgā uz lielajiem ekrāniem būs iespēja redzēt Borisu Karlovu un Bēlu Lūgošī Holivudas klasiskajā horrorā, jāpaņu melnbalto B kategorijas jakudza drāmu, kas piešķīra svaigu elpu gangsterfilmu žanram, pirmo latviešu šausmeni, franču poētisko trilleri un kulta režisora Džona Votersa amerikāņu popavangardu. Katra no šīm filmām ne tikai ieņem svarīgu vietu pasaules kino vēsturē, bet arī atgādina visiem kino veidotājiem – esiet drosmīgi un nebaidieties no savām kļūdām, jo tās mēdz kļūt par daļu no stila!", tā Aiks.

Ar pilnu "In Kino Veritas" programmu iepazīties, kā arī iegadāties biļetes iespējams festivāla mājaslapā.