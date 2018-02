Rīgā notiks starptautiskais īsfilmu festivāls 'Future Shorts'

Foto: Publicitātes foto

No 24. līdz 26. februārim Rīgā notiks starptautiskais īsfilmu festivāls "Future Shorts", piedāvājot skatītājiem sešas īsfilmas no lielāko starptautisko kino festivālu dalībniekiem un uzvarētājiem no visas pasaules – ASV, Lielbritānijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes un Irānas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāja Latvijā Olga Meļņikova.