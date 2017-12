Rīgā sāks demonstrēt Eiropas kinoakadēmijas balvai nominēto filmu 'Par miesu un dvēseli'

Foto: Kadrs no filmas "On Body and Soul"

Kinoteātrī "Splendid Palace" no 15. oktobra sāks demonstrēt Eiropas kinoakadēmijas balvai nominēto filmu "Par miesu un dvēseli" ("On Body and Soul"), kas guvusi atzinību arī Berlīnes filmu festivālā, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.