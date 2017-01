Šā gada 8. janvārī savu septiņdesmito jubileju svinētu Deivids Bovijs – viens no pēdējo dekāžu ievērojamākajiem māksliniekiem.

Pagājušā gada 10. janvārī pasauli satrieca ziņa, ka Bovijs devies mūžībā, taču divas dienas pirms tā – savā sešdesmit devītajā jubilejā – viņš izdeva mūzikas albumu "Blackstar", ko daudzi vadoši mūzikas kritiķi pamatoti slavējuši kā labāko 2016. gada ierakstu.

Nupat Lielbritānijas raidsabiedrībā BBC pārraidīta jauna dokumentālā filma – "David Bowie: The Last Five Years”, kas vēsta par Bovija pēdējo divu albumu tapšanu. Filmā arī stāstīts, kā tika filmēti Bovija pēdējie mūzikas video. Atskatoties uz mūziķa daudzpusīgo radošo darbību, atklājas, ka ekrāns, aktiera darbs un filmas bijusi nozīmīga daļa viņa dzīves.

Pieminot izcilo mūziķi jubilejā, piedāvājam desmit labākās Deivida Bovija lomas pilnmetrāžas filmās.