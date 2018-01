Šonedēļ pirmizrādi Latvijas kinoteātros piedzīvos Holivudas ietekmīgā režisora Stīvena Spīlberga jaunākais veikums – biogrāfiskā drāma "Slepenie dokumenti" ("Post") ar Merilu Strīpu un Tomu Henku galvenajās lomās. Filma 23. janvārī tika nosaukta starp tām deviņām kinolentēm, kas šogad pretendē uz ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars".

Scenārijs filmai "Slepenie dokumenti" ir veidots balstoties uz patiesiem notikumiem, kas norisinās 1971. gadā ASV, kad vairāku laikrakstu, tostarp "The New York Times" un "Washington Post", rīcībā nonāk Pentagona dokumenti, kas atklāj ilgstoši piesegtas nelikumības. "The Washington Post" īpašniece Katrina Greiema un galvenais redaktors Bens Bredlijs, pārvarot personiskas domstarpības, pieņem drosmīgu lēmumu publicēt valdību atmaskojošos slepenos dokumentus, par spīti toreizējā prezidenta Ričarda Niksona administrācijas draudiem izrēķināties un centieniem ierobežot preses brīvību.

Filmas biogrāfiskais stāsts, tēmas nozīme pasaules notikumu kontekstā un talantiem bagātīgā komanda, sākot ar izcilo režisoru Spīlbergu, spēcīgo sieviešu lomas atveidotāju Strīpu un optimistiki dramatisko Henku. Filmā piedalās arī aktieri Elisone Brī, Sāra Polsone, Metjū Rīss, Brūss Grīnvuds un Bredlijs Vitfords.

Lai gan Spīlbergs un Strīpa nekad līdz šim vēl nav sadarbojušies, Spīlberga izvēle ir attaisnojusies, un kritiķi atzinīgi novērtējuši viņas īpaši izjusto, atveidojamās Katrinas, lomas izpildījumu. Talantīgās aktrises spēja iedziļināties katrā sīkākajā niansē ir tikusi atzinīgi novērtēta arī no Amerikas Kinoakademijas puses un Merila Strīpa ir nominēta "Oskara" balvai kā labākā aktrise galvenajā lomā, līdz ar saņemto nomināciju, Merila Strīpa ir pārsniegusi savu iepriekšējo "Oskars" nomināciju rekordu un kopumā ir tikusi nominēta 21 reizi. Savukārt "Oskara" balvu viņa saņēmusi trīs reizes.

Filma "Slepenie dokumenti" bija nominēta arī sešām "Zelta globusa" balvām, astoņām "Critics Choice" un vēl daudzām citām.