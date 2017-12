Losandželosā, "Beverly Hilton" viesnīcā 11. decembrī nosaukti Holivudas Ārzemju preses asociācijas balvas " Zelta globuss " ("Golden Globe") nominanti. Visvairāk nomināciju saņēmusi meksikāņu režisora Giljermo del Toro filma "The Shape of Water" ("Ūdens forma"), kas uz balvu pretendē septiņās kategorijās, bet seriālu un televīzijas filmu kategorijās visvairāk nomināciju – kopumā sešas – ieguvusi filma "Big Little Lies".

"The Shape of Water" pretendē uz balvu vienā no galvenajām katgeorijām – Labākā filma (drāma), savukārt Del Toro sacentīsies par labākā režisora godu. Uz "Zelta globusu" kategorijā Labākā dramatiskā aktrise pretendē arī filmas galvenās lomās atveidotāja Sallija Hokinsa.

Filmā, kuras sižets risinās Aukstā kara laikā, attēlots kādas mēmas sievietes darbs valdības laboratorijā, kur viņa uziet slepenu eksperimentu.

Kategorijā Labākā filma uz "Zelta globusu" pretendē arī filmas "Call Me by Your Name", "Dunkirk" ("Denkērka") "The Post", "Three Billboards Outside Ebbing" un "Missouri".

Savukārt kategorijā Labākais režisors ar Giljermo del Toro konkurēs Martins Makdona par filmu "Three Billboards", Kristofers Nolans par filmu "Dunkirk", Ridlijs Skots par "All the Money In the World" un Stīvens Spīlbergs par "The Post".

Par labākās dramatiskās aktrises titulu sacentīsies arī Džesika Česteina par lomu filmā "Molly's Game", Fransisa Makdormanda par lomu filmā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", pērn Sesila Demilla balvu par mūža ieguldījumu ieguvusī Merila Strīpa par lomu filmā "The Post" un Mišele Viljamsa par lomu filmā "All the Money in the World".

Uz labākā dramatiskā aktiera "Zelta globusu" pretendē Timotijs Šalamets par lomu filmā "Call Me by Your Name", Deniels Dejs-Luiss par darbu filmā "Phantom Thread", Toms Henks par "The Post". Gerijs Oldmens par "Darkest Hour" un Denzels Vašingtons par lomu filmā "Roman J. Israel, Esq.".

Kategorijā Labākā komēdija vai mūzikls balvai nominētas filmas "The Disaster Artist", "Get Out", "The Greatest Showman", "I, Tonya" un "Lady Bird".

Kategorijā Labākā aktrise komēdijā vai mūziklā uz balvu pretendē Džūdija Denča par lomu filmā "Victoria & Abdul", Margo Robija par lomu filmā "I, Tonya", Serša Ronana par "Lady Bird", filma "La La Land" zvaigzne Emma Stouna par lomu filmā "Battle of the Sexes" un Helēna Mirrena par lomu filmā "The Leisure Seeker".

Savukārt kategorijā Labākais aktieris komēdijā vai mūziklā uz prestižo apbalvojumu pretendē Stīvs Karels par lomu filmā "Battle of the Sexes", Ansels Elgorts par lomu filmā "Baby Driver", Džeimss Franko "The Disaster Artist", Hjū Džekmens par "The Greatest Showman" un Deniels Kaluuja par lomu filmā "Get Out".

Kategorijā Labākā animācijas filma uz “Zelta globusu” pretendē filmas “The Boss Baby”, “The Breadwinner”, “Coco”, “Ferdinand” un “Loving Vincent”.

Savukārt uz “Zelta globusu” kategorijā Labākā ārvalstu filma pretendē čīliešu režisora Sebastina Lelio filma “A Fantastic Woman”, Andželīnas Džolijas režisētā kambožiešu filma “First They Killed My Father”, turku izcelsmes vācu režisora Fatiha Akina filma “In the Fade”, krievu režisora Andreja Zvjaginceva filma “Loveless” (“Nemīlestība”) un jau “Zelta palmas zaru” un Eiropas kinoakadēmijas balvu ieguvusī zviedru režisora Rubena Ostlunda filma “The Square”.

Aizvien pieaugošo seriālu un televīzijas filmu lomu kinoindustrijā apliecina arī šo kategoriju nominanti. Kā minēts, septiņu sēriju seriāls "Big Little Lies", ticis pie sešām "Zelta globusa" nominācijām. Tas pretendē uz balvu kategorijā Labākais televīzijas miniseriāls, tāpat "Zelta globusam" nominētas abas seriālā redzamās Holivudas zvaigznes Nikola Kidmena un Rīza Viterspūna, kā arī aktrises Lora Derna un Šeilīne Vudlija, kā arī aktieris Aleksanders Skārgārds, kas uz balvu pretendē par otrā plāna lomām.

Plašāk par visām 25 "Zelta globusa" nominācijām – Holivudas ārvalstu preses asociācijas balvas mājaslapā.

"Zelta globuss" ir otra prestižākā kino balva aiz ASV Kinoakadēmijas "Oskara". "Zelta globusus" piešķir Holivudas ārvalstu preses asociācija (HFPA). "Globusu" ceremonija tiek uzskatīta par vēstnesi tam, kuras filmas var cerēt uz panākumiem ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā. "Zelta globuss" tiek pasniegts kopš 1944. gada.

2018. gadā balva tiks pasniegta 7. janvārī un šogad svinēs 75. gadadienu.