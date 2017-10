Foto: Kadrs no filmas "Īstais laiks"

Piektdien, 27. oktobrī, kinoteātris "Splendid Palace" sāk demonstrēt brāļu Safdiju krimināldrāmu "Īstais laiks" ("Good Time"), kurā sev neierastā lomā iejuties Roberts Patinsons, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

"Neaizmirstama pieredze, tīrs kino baudījums, brutāla stila virsotne un elektrificēts triumfs," šādus epitetus izvēlas kino kritiķi, raksturojot filmu "Īstais laiks". Kinodarbs jau nodēvēts par mūsdienu klasiku kriminālfilmu žanrā.

Filmas autori, Ņujorkas brāļu tandēms Džošs un Bens Safdiji, tiek saukti par Amerikas neatkarīgā kino cerībām. Brāļu mīlestības trillera autori šogad satricināja Kannu kino festivāla konkursa programmu, pēc pirmizrādes izpelnoties sešu minūšu stāvovācijas un saņemot labākā skaņu celiņa balvu. Skaņu partitūras autors ir Bruklinā dzimušais komponists un mūziķis Daniels Lopatins jeb "Oneohtrix Point Never", kurš rada eksperimentālu elektronisko mūziku.

Filmas "Īstais laiks" pirmie kadri ir pilni spriedzes, sekojot stāstam par Koniju (Patinsons) un viņa ar garīgiem traucējumiem sirgstošo brāli Niku (režisors Bens Safdijs), kad izgāžas viņu plāns aplaupīt banku. Viņi ir spiesti bēgt no policijas, tomēr Niks nonāk likumsargu rokās. Konijs ir gatavs darīt visu, lai izpestītu savu brāli no cietuma. Tā sākas pārgalvīgā un izmisušā puiša odiseja cauri naksnīgajai Ņujorkai, metoties briesmu un vardarbības virpulī.

Viens no filmas "Īstais laiks" pārsteigumiem ir britu aktiera Patinsona pārvērtības. Aktieris pārtapis ļaunā, nekontrolējamā un neatpazīstamā tipā, no kura, kā kritiķi raksta, nevarot atraut skatienu. Patinsons un Safdijs gatavojušies lomai, strādājot automazgātuvē Ņujorkā, savukārt intervijā Patinsons sacījis, ka sava tēla veidošanā viņš iedvesmojies no Džona Alperta dokumentālā darba "Viens dzīves gads bez nozieguma" (1989).

"Associated Press" kino kritiķis Džeiks Koils šo drosmīgi nodēvējis par: "līdz šim labāko Patinsona lomu viņa karjerā" savukārt Režisoru duets uzskata, ka Patinsona sniegumu filmā var salīdzināt ar tādu aktieru kā Roberta de Niro lomu "Taksistā" (1976) un Ala Pačīno darbu "Suņu dienas pēcpusdienā" (1975).

