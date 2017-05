No otrdienas, 9. maija, pieejamas pirmās biļetes uz Rīgas Starptautisko kino festivālu (RIGA IFF), kas šogad norisināsies no 7. līdz 17. septembrim, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Lai gan lielākā daļa filmu programmas vēl tikai top, jau zināms, ka šogad festivālā būs skatāmas vairāk nekā 100 pasaules un Latvijas spēlfilmas, dokumentālās, eksperimentālās filmas un īsfilmas, un mūzikas video. Līdztekus plašajai filmu seansu programmai festivāls šogad paplašina arī kino profesionāļiem un studentiem paredzēto un publisko pasākumu programmu.

Šobrīd jau zināms, ka programmā būs iekļautas sekojošas filmas:

"Lēdija Makbeta" ("Lady Macbeth").

Nikolaja Ļeskova slavenāko noveli "Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta" šoreiz interpretē pieredzējušais britu teātra režisors un debitants pilnmetrāžā Viljams Oldroids un jaunā aktrise Florensa Pjū. Kopš pirmizrādes Toronto Starptautiskajā kino festivālā filma saukta arī par "radikālu". Režisors intervijā "The Guardian" stāsta: "Mēs esam pieraduši, ka tā laika literatūra sievietes ataino kā klusās cietējas vai tādas, kurām izdodas vienkārši aizbēgt. Katrīna savu likteni pilnasinīgi ņem pati savās rokās. Tā ir jakobīņu traģēdijas tradīcija." Latvijā šo literatūras klasiku 2006. gadā interpretējis arī režisors Andrejs Žagars, uz Latvijas Nacionālās operas skatuves piedāvājot Dmitrija Šostakoviča redzējumu.

"Cīsiņsuns" ("Wiener Dog").

"Laimes" ("Happiness") un "Palindromu" ("Palindromes") autors Tods Solondzs atgriežas ar četriem stāstiem, kurus vieno cilvēcība, absurds, Amerika, ironija, neveiklība un... taksis. Lomas atveido arī Denijs Devito, Grēta Gerviga, Džūlija Delpi un Elena Bērstina.

"Es un Morgans" ("I Called Him Morgan").

Džeza cienītāju sirdis pirms 10 gadiem aizkustinājušās dokumentālās filmas "Mans vārds ir Alberts Eilers" ("My Name is Albert Ayler") autors Venēcijas kinofestivālā pērn pieteica kontroversiālo stāstu par vienu no piecdesmito un sešdesmito gadu spilgtākajiem trompetistiem – Lī Morganu. 1972. gadā, kādā sniegotā februāra naktī, Ņujorkas džeza klubā, kur notika viņa koncerts, mākslinieku nošāva viņa sieva.

'Nebeidzamā dzeja" ("Poesía Sin Fin").

Frenka Herberta "Kāpu" Ukrainas ebreju čīlietis Alehandro Hodorovskis nepabeidza, taču savu vārdu jau vairākās paaudzēs viņš joprojām iekaļ ar septiņdesmito gadu kulta filmām "Svēto kalnu" ("The Holy Mountain") un "Kurmi" ("El Topo"). "Nebeidzamajā dzejā" ekscentriskais vecmeistars turpina kino attēlot pats savu dzīvi. Kinematogrāfisko autobiogrāfiju Hodorovskis aizsāka ar "Realitātes deju" ("La danza de la realidad"), bet jaunākā filma raksturīgajā nosacītībā stāsta par viņa mākslinieka gaidām četrdesmito gadu Čīlē, kur viņš iepazīst tolaik jaunos, taču vēlāk 20. gadsimta spāņu literatūras titānu statusu guvušos Enriki Linu, Stellu Diazu Varinu, Nikanoru Parru. Kannu kinofestivālā pirmizrādītā filma ir krāšņs veltījums Čīles kultūras mantojumam mākslās, nebeidzamajiem skaistuma un patiesības meklējumiem.

"Safari".

"Paradīzes" ("Paradies") triloģijas godalgotais režisors Ulrihs Zeidls (Ulrich Seidl) pievērš savu aso dokumentālista – inscinētāja aci Namībijas medību tūrisma šausmām. Zeidlam raksturīgā groteska, kuru pieredzējām seksa tūrismu izgaismojošajās "Paradīzēs" daļās, "Safari" iegūst jaunu līmeni: eiropieši – Āfrikas mednieki labprāt pozē kamerai un intervijās runā pat par saviem politiskajiem uzskatiem.

Programmā "Nordic Highlights", kas tiek veidota sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā, Dānijas Kultūras institūtu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī – ar Norvēģijas, Dānijas, Somijas un Zviedrijas vēstniecībām, gaidāmas divas pēdējos gados tapušas pasaulē un Ziemeļvalstīs nozīmīgas filmas, kuras Latvijā līdz šim uz lielā ekrāna nav izrādītas: "1001 grams" ("1001 Gram") stāsta par kādas zinātnieces attiecībām ar kilograma, mīlestības, nožēlas un zaudējuma etaloniem, bet "Aklums" ("Blind): pretnostata cilvēciskos mēģinājumus paslēpties no ārpasaules, nepamanot, ka lielākie draudi slēpjas mūsos pašos – iekšējā pasaulē. Pārējās programmas filmas tiks izziņotas, festivālam tuvojoties.

Programmā visai ģimenei – "Kids Weekend" – arī šogad tiks izrādītas kā pilnmetrāžas spēlfilmas, tā arī animācijas īsfilmas bērniem. Programmā būs skatāma nule Norvēģijā, Kristiansandas Starptautiskajā Bērnu filmu festivālā godalgotais piedzīvojumu stāsts "Mākoņpuika" ("Cloudboy"), kurā divpadsmitgadīgs pilsētnieks iepazīst savas saknes Lapzemē, starp sāmiem, kuru dzīves ritmu izsenis veido ziemeļbriežu audzēšana. Viens no galvenajiem notikumiem pirmajā festivāla nedēļas nogalē būs animācijas studijas "Atom Art" jaunākās īsfilmas pirmizrāde. Edmunda Jansona režisētā filma "Bize un Neguļa" ir stāsts par meiteni Bizi un viņas labāko draugu Neguļu. Viņi kaļ plānus kā atgūt Bizes vecāku uzmanību, pēc tam, kad ģimenē ir ieradies brālītis. Filmas pirmizrādē ar skatītājiem tiksies filmas veidotāji, kā arī – gaidāmi arī citi pārsteigumi. Kā pārējās pilnmetrāžas filmas, tā programmā iekļautās animācijas filmas tiks izziņotas, festivālam tuvojoties.

Savukārt, festivāla dokumentālo filmu programmā sadarbībā ar Krievijas neatkarīgo kino festivālu "Artdocfest" un režisoru, producentu Vitāliju Manski – "Artdofest/Riga" – iekļauta filma, kura nule godalgota Viļņas Starptautiskā kino festivāla konkursā "Baltic Gaze". "Sieviete un ledājs" ("Moteris ir ledynas") ir kinematogrāfiski meditatīvs stāsts par glacioloģi Aušru Revukaiti, Tjanšana kalniem un laiku. Pārējās programmas filmas, kā arī – programmas ietvaros notiekošās diskusijas ar filmu veidotāju piedalīšanos tiks izziņotas, festivālam tuvojoties.

Pirmās biļetes pieejamas 10 biļešu komplektos un to cena atbilst pērnā gada festivāla abonementiem – 30 eiro. Biļetes no 9. maija pieejamas festivāla mājaslapā – rigaiff.lv, kā arī – "Biļešu servisa" kasēs. Pirmo biļešu skaits – ierobežots.